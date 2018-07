Kranjska Gora postaja filmsko mesto

Najnovejše zgodbe iz sveta dokumentarnih in igranih filmov v Kranjski Gori že tretje leto zapored

Ederlezi Rising

Med 26. julijem in 4. avgustom bo v Kranjski Gori potekal 3. Mednarodni Film Fest Kranjska Gora (KGIFF), ki ponovno prinaša najnovejše zgodbe iz sveta dokumentarnih in igranih filmov ter vabi na ustvarjalno druženje v objemu slikovite narave. Filmsko dogajanje bo spremljal bogat izobraževalni program, ki ga bodo sestavljale različne delavnice in predavanja mednarodno uveljavljenih mentorjev s področja filmske režije, scenaristike, castinga, ter filmske fotografije in produkcije. Festival bo 1. avgusta odprl znanstveno-fantastični film Ederlezi Rising v režiji Lazarja Bodroze. Gre za intimno pripoved o razmerju med človekom in androidom, ki preizkuša meje človeške narave.

Prvi trije dnevi (26. 7. - 28. 7.) so namenjeni otroškemu programu, ki poleg filmskih projekcij igranih in animiranih filmov vsebuje tudi pester nabor gledaliških predstav in ustvarjalnih delavnic za najmlajše.

Sklop filmov domače filmske produkcije Domačica (29. 7.) zajema uveljavljena filmska imena, kot tudi ustvarjalce, ki se na domačem terenu šele uveljavljajo. Posebno pozornost posvečajo avtorjem in avtoricam, ki prihajajo iz Kranjske Gore, fokus pa zaobjema tudi filme, ki so bili v Kranjski Gori zgolj posneti. Letošnja edicija bo posvečena legendi slovenskega modernističnega filma, Boštjanu Hladniku, ki je svojo prvo uspešnico posnel prav v Kranjski Gori. Program, ki ga pripravljajo v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom, bo pospremljen tudi z okroglo mizo o njegovem delu.

Sklop Skok čez plot - Srbski fokus, v okviru katerega vsako leto gostijo filmske festivale iz Slovenije in širše regije, kot tudi mnoge filmske avtorje iz bližnjih držav. Letos se jim bodo pridružili mariborski festival DokuDoc in filmski kolegi iz Srbije.

Veliko pozornost organizatorji posvečajo dokumentarnemu in aktivističnemu filmskemu žanru, zato v programskem sklopu Poglej in spreglej (31. 7. - 1. 8.) predstavljajo nove dokumentarne in igrane filme z družbeno angažirano vsebino. Projekcije spremljajo pogovori z ustvarjalci filmov, aktivisti in drugimi poznavalci obravnavanih tematik.

V tekmovalnem programu, ki bo potekal od 2. so 4. avgusta, bodo na ogled češka drama Ledena babica (r. Bohdan Sláma) o ovdoveli ženski v poznih srednjih letih, katere nepričakovana romanca popolnoma spremeni tok njenega življenja in odnos z njenim sebičnim sinom; madžarski film Mesar, kurba in enooki mož (r. Janos Szasz), ki portretira počasen propad treh posameznikov, ki jih svet posrka v svet pregrešnih užitkov, ter švedska komična drama Sleparjev dnevnik (r. Ivica Zubak) o kriminalcu iz predmestja Stockholma, ki sanja o tem, da bi postal igralec. Del tekmovalnega programa pa bo tudi palestinska drama Wajib (r. Annemarie Jacir), film o trku dveh generacij, očeta in sina, in njunih različnih pogledov na perečo problematiko izraelsko-palestinskega spora.

Med dokumentarnimi filmi bodo predstavili Lov na duhove (r. Raed Andoni) v katerem nekdanji palestinski zaporniki Izraelskega centra za pridržanje podoživijo svoje izkušnje v poskusu zacelitve svojih ran; Delo (r. Jairus McLeary), ki se v celoti odvija v kalifornijskem državnem zaporu Folsom, v katerem trije moški iz zunanjega sveta sodelujejo v štiridnevni skupinski terapiji s skupino zapornikov; Mesto sonca (r. Rati Oneli), film o umirajočem mestu Čiatura v Gruziji, kjer opazujemo občutek obupa in pogube med prebivalci, ki se prepleta s prirojeno potrebo po preživetju.

Filme bosta ocenjevali dve tričlanski žiriji. Za igrani film: islandski producent in režiser Fridrik Thor Fridriksson, direktor Jugoslovanske kinoteke Jugoslav Pantelić in filmska kritičarka spletnega medija Variety Alissa Simon, za dokumentarni film pa srbska dokumentaristka Mila Turajlić, slovenska režiserka Varja Močnik ter televizijski scenarist in profesor scenaristike Harold Apter.