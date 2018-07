Drugi del serije koncertov pred Pritličjem

Pred ljubljanskim lokalom Pritličje bo avgusta potekal drugi del cikla koncertov na prostem #Selekcija, ki bo ponudil tri koncerte.

Catnapp

Pred ljubljanskim lokalom Pritličje že četrto leto zapored poteka serija koncertov na prostem #Selekcija, ki prinaša "sodobno robno elektronsko glasbo mladih in že uveljavljenih domačih ter tujih izvajalcev in izvajalk." S koncertnim ciklom elektronsko glasbo predstavljajo zunaj komercialnega in klubskega konteksta ter jo približujejo širši publiki v koncertni različici. V drugem delu cikla bodo nastopili: Zala Kralj in Gašper Šantl, Catnapp in Neomi.

Na prvem koncertu (2. avgusta) se bosta predstavila Zala Kralj in Gašper Šantl, ki sta kantavtorsko liriko prenesla v okolje elektronske alternative. Nastala je skladba Valovi, ki je sprva zaživela na YouTubu, nato pa še na radijskih postajah in med drugim postala tudi Popevka tedna na Valu 202. Pot sta nadaljevala s pesmijo Baloni. Njuni nastopi so sestavljeni iz avtorskih pesmi, igrata pa tudi nekaj poletnih priredb.

Na naslednjem koncertu (16. avgusta) bo nastopila argentinska glasbenica Catnapp, ki trenutno deluje v Berlinu. Gre za live act projekt, ki je kombinacija breakbeata, drum'n'bassa, alternativne elektronike, popa, rapa in drugih žanrov. Catnapp se je pojavila leta 2010, do danes pa se je bistveno preobrazila. S tremi EP-ji, tremi LP-ji, dvema remix albumoma in enim singlom se je predstavila na številnih festivalih in koncertih po svetu, svoje plošče pa izdaja pri nemških (If The Kids Rec), francoskih (Good delivery Rec), ameriških (So Sound) Crang Records in argentinskih založbah. Koncert je nastal v koprodukciji s festivalom SONICA in je obenem preddogodek festivala, ki bo letos potekal med 24. in 29. septembrom.

Na zadnjem koncertu (23. avgusta) bo nastopila slovenska urbana zasedba Neomi (Slovenija), ki je ne povezuje le ljubezen do glasbe, temveč tudi sorodstvene vezi, saj njeno jedro sestavljajo Saša Vipotnik ter njena bratranca Jernej Kržič in Tadej Košir. V skupini sta še bobnar Anže Žurbi in klaviaturist Erik Marenče, na spremljevalnih vokalih pa brat in sestra Urban ter Katja Sever. Neomi pomeni sladko in prijetno, ime pa sta izbrala Jernej in Saša med poletnim potovanjem po Indiji. Tam sta spoznala Izraelko po imenu Neomi, ki jima je bila zaradi svoje preprostosti, iskrenosti in seveda zaradi svojega imena takoj všeč.

