To so letošnji dobitniki nagrade TESLA

Zmagovalni deli Vodoskop umetniškega kolektiva BridA in Labodi italijanskega umetnika Marca Barottija, prejmeta 4000 evrov produkcijskih sredstev za realizacijo projektne ideje, ki bo premierno predstavljena na festivalu Artbat v Almatjyu v Kazahstanu

BridA: Vodoskop

Nagrada TESLA, ki jo organizira MoTA - Muzej tranzitornih umetnosti, se osredotoča na nove, progresivne umetniške forme, t. i. transdisciplinarno ali interdisciplinarno umetnost. Letos poteka v partnerstvu s festivalom Artbat v Almatyju, in pariškim kolektivom Bellastock. Namen nagrade je izboljšati pogoje produkcije na področju transdisciplinarne oziroma intermedijske umetnosti pri nas in v tujini. Zmagovalni deli Vodoskop umetniškega kolektiva BridA in Labodi italijanskega umetnika Marca Barottija, prejmeta 4000 evrov produkcijskih sredstev za realizacijo projektne ideje, ki bo premierno predstavljena na festivalu Artbat v Almatjyu v Kazahstanu.

Letošnja tema za nagrado TESLA je bila vodni tok. Namenjena je idejam za instalacije ali druge oblike umetniških del na prostem, ki uporabljajo vodo kot strukturni element ali razmišljajo o pomenu vode v mestih. ArtBat fest je edini festival sodobnih umetnosti v Almatyju, ki organizira tudi postavitve umetniških del na prostem. Vsako leto poteka konec avgusta na določeno temo. Letošnja tema je Vodni tok / Waterstream, ki sta jo kurirala Martin Bricelj Baraga (MoTA) in Simon Jacquemin (Bellastock). Na festivalu bo predstavljenih 12 del, polovica umetnikov bo iz Srednje Azije, polovica umetnikov pa iz Evrope.

Instalacija Vodoskop je sestavljena iz dveh plavajočih modulov, opremljenih z brezžičnim oddajnikom. Modula zbirata podatke o hitrosti in toku reke ter zbrane podatke pošiljata računalniku, nameščenem na mostu. Na mostu obiskovalci lahko spremljajo interaktivno vizualizacijo vodnega toka. Virtualna reka je projicirana na tla. Ko obiskovalci stopajo v virtualno reko na mostu, pa na vodni tok tudi sami vplivajo. Projekt na tak način omogoča preslikavo naravnega dogajanja v večplastno podobo, ki se nahaja v nekakšnem medprostoru našega dojemanja. Avdiovizualna interakcija publiki omogoča edinstveno izkušnjo, ki se zaradi same lokacije projekta prepleta med virtualnim in realnim. Gledalec postane aktivni del umetniškega projekta in na ta način vstopa v večdimenzionalnost, ki mu omogoča povsem drugačen zorni kot opazovanja in dojemanja sicer običajnega naravnega dogajanja. Projekt se tako zaradi specifične lokacije kot tudi z umetniškega vidika dotakne družbenega pomena reke in njene vloge v naši skupni zavesti, kjer vedno bolj pozabljamo na njen prvobitni pomen. Vodoskop problematizira človekov odnos do vode v naravnem in urbanem okolju.

Instalacijo Labodi sestavlja osem satelitskih krožnikov, ki predstavljajo televizijo in množične medije. Labodi mirno lebdijo v vodi, oživljajo jih zvok, veter in voda, in se popolnoma stapljajo z naravo, ki jih obkroža. Nad vsak odpaden satelitiski krožnik je namesto glave nameščen zvočnik. Dve plasti zvoka, basovska frekvenca ter zvok človeškega dihanja, ki se giblje skozi različna pihala, animirata laboda. Skozi labode tako potuje osem kanalni zvok. Postavitev povzroča nenavaden spoj odpora in mirne ter domačne intimnosti v naravi, ki hkrati nagovarja k premisleku o tehnoloških odpadkih in njihovem vplivu na naravo.

O najboljših delih je odločala žirija, ki so jo sestavljali: Martin Bricelj Baraga (MoTA, Ljubljana), Simon Jacquemin (Bellastock, Pariz), Olga Veselova (Artbat Festival, Almaty) in Olof van Winden (TodaysArt, Haag).