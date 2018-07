Peta edicija festivala sodobne fotografije

Letošnji Fotopub bo gostil 25 umetnikov iz 12 držav, ki bodo svoja dela predstavljali izključno v nekonvencionalnih in zapuščenih prostorih v mestnem središču, novomeške ulice pa bodo prizorišče lokacijsko specifičnih instalacij in performansov.

© Sasha Kurmaz

Od 30. julija do 4. avgusta bo Novo mesto gostilo festival Fotopub, ki se mu je od leta 2014 – ko je bil rekonceptualiziran – uspelo uveljaviti kot mednarodna platforma, ki promovira, spodbuja in razvija najbolj inovativne umetniške dejavnosti onkraj meja sodobnih umetnosti in kultur. Pod vodstvom mladih umetnikov in kuratorjev je cilj festivala predvsem prepoznavanje kvalitet uveljavljajočih se umetnikov in odpiranje prostora za neodvisno raziskovanje, eksperimentiranje in nekonvencionalne kuratorske prakse.

Letošnja, že peta izvedba festivala Fotopub ponovno preizprašuje in širi ustaljene meje umetniških, kuratorskih in geografskih diskurzov. Na festivalu prihaja do združevanja mednarodnih umetnikov in kuratorjev, čigar prakse so na razpotjih in presečiščih med sodobnimi vizualnimi umetnostmi, novimi mediji in tehnologijo. Letos bo na Fotopubu predstavljena vrsta novih projektov, ki so bili izvedeni posebej za festival. Ti na kritičen način vznemirjajo, preizprašujejo in se odzivajo na ustaljene umetniške in družbenopolitične prakse, strukture moči, antagonizme in procese prozvodnje znanja.

Na festivalu se bo zvrstilo 7 razstav, 3 projekti, večerna predavanja, kuriran glasbeni program in Fotopub Portfolio Review, ki bo v Novo mesto pripeljal uveljavljene umetnike, kuratorje, urednike, založnike, galeriste in direktorje iz mednarodne umetniške scene. Letos bo 25 umetnikov iz 12 držav (Kanade, Hrvaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Litve, Nizozemske, Slovenije, Ukrajine, Velike Britanije in ZDA) predstavljalo svoja dela izključno v nekonvencionalnih in zapuščenih prostorih v mestnem središču, novomeške ulice pa bodo prizorišče lokacijsko specifičnih instalacij in performansov.

Festival bo odprla razstava Sashe Kurmaz, Vanesse Brazeau, Brada Downeya in Stefana Kleina z naslovom Interventions, ki bo z vrsto intervencij v samem mestnem središču in kolektivno gesto v Galeriji Simulaker na kritičen, a humoren način ugovarjala ustaljenim praksam in ritualom sodobnih umetniških sistemov.

© Stefan Klein

Naslednji dan bo Zuzana Markéta Macková, lanska zmagovalka nagrade Fotopub Portfolio Prize na razstavi, ki bo postavljena v dva ladijska zabojnika, predstavila svoj umetniški projekt, ki s pomočjo posebej izdelane programske opreme raziskuje povezave med zvokom in fotografijo. Na Fotopub se vrača Dorotea Škrabo s svojim najnovejšim razstavnim projektom, Please Do Not Take Photographs, ki je sestavljen iz serije užitnih fotografij na tortah in interaktivne replike sobe v Louvru, v kateri je razstavljena Mona Lisa.

© Dorotea Škrabo

V času festivala bo skupina Steve & Samantha, ki jo zastopa založba East Anglia Records, zgradila in situ snemalni studio in tam odigrala enotedenski live jam session, posnetek katerega bo po zaključku festivala tudi izdan. Slovenska umetnica Nataša Berk bo s performansom in serijo nenapovedanih predstavitev mobilne galerije 0,02m3 v sodelovanju z ostalimi umetniki nagovarjala publiko ter nepričakovano intervenirala v samo strukturo festivala.

V petek bodo odprli skupinsko razstavo Golden Coal: Futuristic Nomadic Camp, na kateri se bodo predstavili Polina Karpova, Pavel Khailo, Lugansk Contemporary Diaspora (Evgeniy Koroletov, Anton Lapov, Max Losev, Anastasiia Malkina, Petro Vladimirov), Katerina Motyleva, PRIZMA (Pavel Aleynichev, Anton Babin), v soboto pa še razstavo kuratorke Eve Hoonhout, na kateri bodo umetniki Dan Adlešič, Caz Egelie in Lily Lanfermeijer z uporabo različnih vizualnih orodij ter oblikovalskih in umetniških metod ustvarila prostorsko-odzivno instalacijo v zapuščeni stavbi.

© Polina Karpova

Poleg glavnega razstavnega programa bo Fotopubova dolgoletna partnerica, galerija Metronom, predstavila skupinsko razstavo umetnikov, izbranih iz vrst sodelujočih na delavnici Generazione Critica 2018 in izbora za na novo ustanovljeno nagrado Artifact. Festival se bo zaključil z zabavo v Mestnem parku Fotopuparty, na kateri bodo nastopili: Iglooghost, Persian Empire, Matter in DJ Borka.