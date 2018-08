Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo razstavo slik Barbare Jurkovšek, koncert hrvaške emo-macho zasedbe Svemirko, Castle Kolpa Music Festival, na katerem bodo med drugim nastopili Clawfinger, Laibach, Magnifico, S.A.R.S., Plavi orkestar, koncert egipčansko-angleške pevke Natache Atlas in romunske pihalne zasedbe Fanfare Ciocărlia.

Četrtek, 2. avgust

V Galeriji Velenje bodo ob 19.00 odprli razstavo Barbare Jurkovšek z naslovom Something About Views/Nekaj o pogledih. Slikarka se v svojih delih ukvarja z raziskovanjem tanke in zabrisane meje med umetnostjo, realnostjo in kičem, s sociološko, psihološko in širšo družbeno problematiko. Skozi oči portretirancev poskuša predstaviti svoj pogled nanje, ne glede na to, kateri biološki vrsti pripadajo.

V Centru slovanskih kultur France Prešeren Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Trnfest nastopila domača skupina Elevators, ki igra mešanico funka, acid jazza in jazz rocka.

OgvB_ztNf04

V Klubu LokalPatriot Novo mesto bo ob 22.00 nastopila hrvaška emo-macho zasedba Svemirko, ki bo predstavila svoj drugi album Tunguzija.

JVbWeoF69pI

V Fari Kostel bo potekal Castle Kolpa Music Festival, na katerem bodo nastopili: Prismojeni profesorji bluesa, Stray Train, Clawfinger, Big Foot Mama, Hladno pivo, Period VI, No Agenda, Spotless Minds in Jegulja...

ytFCrjRNi7k

Petek, 3. avgust

V TAM-TAMovi Ulični galeriji Ljubljana bodo ob 17.00 odprli razstavo Juliena Moulina z naslovom Terra Incognita, na kateri bo predstavljena serija grafičnih kolažev iz premešanih fragmentov zemljevidov, topografskih kart in geografskih podatkov o prsti. Grafična kompozicija kaže razgibano tektoniko, ki preoblikuje celine in ustvarja nova ozemlja. Geopolitična razmerja in meje so spremenjeni in zabrisani – v razmislek o ustaljenih družbenih prepričanjih glede dojemanja prostora, časa, migracij in konfliktov, ki nastajajo zaradi njih.

Na Jezerski promenadi Bled bo ob 20.30 v okviru Okarina festivala Bled nastopila romunska pihalna zasedba Fanfare Ciocărlia.

0ejQ4nlmr8g

V Fari Kostel bo potekal Castle Kolpa Music Festival, na katerem bodo nastopili: Jackson, Gramophonedzie Live Experience, Laibach, S.A.R.S., Happy Ol' McWeasel, Chatte Noire, D Kokks, Maniacs in Charlie Butter Fly...

hYv4FhL5bdU

Sobota, 4. avgust

V Lutkovnem gledališču Maribor bo ob 18.00 v okviru Poletnega lutkovnega pristana na ogled predstava Dedek v izvedbi Lutkovnega gledališča Bratislava, ki je nastala po resničnih dogodkih. Dedek, ki bi moral svoj čas preživljati v postelji in reševati križanke, svoje misli raje posveča svojemu dedku – človeku nemirnega duha, ki je prepotoval pol sveta. V dedkovih rokah se predmeti spremenijo v mesta, pokrajine in ljudi … in dedkov dedek oživi. Režija: Matija Solce

V Fari Kostel bo potekal Castle Kolpa Music Festival, na katerem bodo nastopili: Ice On Fire, Hamo & Tribute 2 Love, Magnifico, Plavi orkestar, Brkovi, Lost Void, Sillycons, The Wet in Lumberjack....

_tgxdQFdPnc

Nedelja, 5. avgust

Na Jezerski promenadi Bled bo ob 20.30 na zaključnem koncertu Okarina festivala Bled nastopila Natacha Atlas, egipčansko-angleška pevka, znana po spajanju arabske in zahodne glasbe, posebej hip-hopa.

U5PZJBlupHU