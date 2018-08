REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Klubu Monokel bo potekal 30-urni maraton, na katerem bodo nastopili NinaBelle, Nina Hudej, Nulla, BLN, Maša in Volk, v baru Božidar Disco Durum & Dojaja, v Gala hali v okviru serialke Wave Riders! Torulsson in Kobayashii, v Trnovskem pristanu pa Fraku, Riba in Moare.

Torulsson

Petek, 10. avgust

(16.00): Trnovski pristan Ljubljana: Synthetic Series (Fraku, Riba, Moare)

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Urban Pfeifer (DJ set)

(19.00): Božidar Ljubljana: Disco Durum & Dojaja (DJ set)

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (GPN GPN x Glitteris)

(21.00): Ploščad Silvana Furlana Nova Gorica: Reload Open Air (Damir Hoffman & Erik Gross)

(22.00): Coco Cafe Portorož: Deep Motion (DJ Sputnik)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Caribbean Lust (DJ Marino)

(23.00): CSK France Prešeren Ljubljana: Vid Vai b2b Nitz (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson, Kobayashii)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Clubio (Johnny Kaos, Matt Cubero, Joseph G, Raso, Chibba, Mi.Kelis, Zanne Madness)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ustanovna skupščina (30-urni maraton; NinaBelle, Nina Hudej, Nulla, BLN, Maša, Volk)

Sobota, 11. avgust

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Nati Katchi)

(22.00): Coco Cafe Portorož: I AM Party: Sound Of Summer (Marina Karamarko, DJ Density, Matej Celec)

