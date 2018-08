Trnfest ostaja v Trnovem, kljub bitki za lastništvo imena festivala

V organizaciji Centra slovanskih kultur France Prešeren, ki se je v nekdanje prostore KUD France Prešeren preselil konec lanskega leta, bo na Karunovi 14 v Trnovem od 1. do 31. avgusta potekal festival Trnfest. Vse prireditve bodo brezplačne, poleg koncertov pa se bodo na festivalu zvrstile še delavnice, razstave, gledališke in plesne predstave, literarni večer, filmski in stand-up večeri, Impro liga, polnočni Jazz Club Gajo, DJ program ter tradicionalna Emonska promenada.

Festival bo tako kot lani odprl koncert zasedbe Hamo & Tribute 2 Love, v naslednjih dneh pa se bodo med drugim zvrstili še koncerti funky, acid jazz skupine Elevators (2. 8.), hrvaške rock skupine Vatra (7. 8.), trap zasedb AMN + Smrt boga in otrok (11. 8.), Demolition Group (17. 8.), Quatroportango (27. 8.), Moonlight Sky (28. 8.), Orlek (29. 8.), ter afterparty s Prismojenimi profesorji bluesa (1. 9.). V program se bo 4. avgusta vključil tudi hip-hop festival King Of The Concrete, ki bo med drugim ponudil graffiti jam in mednarodno breakdance tekmovanje.

Ob ponedeljkih bo potekal filmski program, ki bo predstavil filme režiserja Davida Sipoša ter filme filmskega društva Film Factory iz Maribora, v galeriji pa bodo na ogled razstave Sekcije amaterjev slikarjev iz Bovca, plakati Gledališča FRU-FRU in Spregledani stripi avtorja Mateja Kocjana - Kocota. Emonska promenada bo letos potekala v dveh sklopih – med 23. in 25. avgustom promenadni del s predstavami in delavnicami na dvorišču CSK France Prešeren, - med 27. in 3o. avgustom pa bo potekal festival Pravljice pod mostom.

Dosedanji organizatorji, člani KUD France Prešeren, so pred letošnjim Trnfestom sporočili, da nasprotujejo uporabi imena Trnfest za festival, ki se ne izvaja v njihovi organizaciji. Decembra lani so se odločili zaščititi ime Trnfest kot blagovno znamko na Uradu za intelektualno lastnino, a so ugotovili, da je tudi Center slovanskih kultur podal vlogo za registracijo Trnfesta kot blagovne znamke. Zato so konec maja na urad poslali ugovor proti registraciji imena.