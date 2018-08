Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo odprtje razstave Zlato kitajskih cesarjev. Zlati predmeti iz obdobja Wanli dinastije Ming – zbirka Dong Bo Zhai, festival MotörCity, na katerem bodo nastopili: Laurence Jones, Popa Chubby, Hamo & Tribute 2 Love, Stray Train, The Brew, The Bad Flowers, The New Roses in drugi, koncert bosanske zasedbe Divanhana, ki so jo leta 2009 ustanovili študenti sarajevske Akademije za glasbo.

Četrtek, 16. avgust

V Narodnem muzeju Slovenije (Muzejska 1) Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Zlato kitajskih cesarjev. Zlati predmeti iz obdobja Wanli dinastije Ming – zbirka Dong Bo Zhai. Blišč zlatih predmetov iz cesarske zakladnice dinastije Ming, natančneje, zbirka Dong Bo Zhai iz časa cesarja Wanlija (1573–1620), je po eni strani dokaz mojstrstva tedanje zlatarske oblasti, po drugi strani pa prefinjenega okusa in ekonomske moči danes znamenitih vladarjev. Umetelno izdelan nakit, posodje in druge umetnine kažejo družbeni položaj njihovih lastnikov, upodobitve zmajev s petimi kremplji in feniksa pa razkrivajo povezave s cesarsko družino.

Zlata filigranska šatulja v obliki losa / damjaka. Datacija: 1601, dinastija Ming, obdobje Wanli.

Pred Okrepčevalnico Repete Ljubljana bodo ob 20.00 nastopili Bratko Bibič & Dedley Woodley Bears. Gosta: Vasko Atanasovski (saksofoni, vokal) in Vid Drašler (bobni, tolkala)

-avag3Gbk7k

Pred lokalom Pritličje Ljubljana bo ob 21.00 v okviru cikla #Selekcija nastopila argentinska glasbenica Catnapp, ki trenutno deluje v Berlinu. Gre za live act projekt, ki je kombinacija breakbeata, drum'n'bassa, alternativne elektronike, popa, rapa in drugih žanrov.

1KlW7VY3a-s

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil vojvodinski elektro blues duo Ljubičice, ki na dokaj neobičajen način spaja moderen in retro zvok.

zoIvbByQLpk

Na Sotočju Tolmin bo od 16. do 19. avgusta potekal festival MotörCity, na katerem bodo nastopili: Laurence Jones, Popa Chubby, Hamo & Tribute 2 Love, Stray Train, The Brew, The Bad Flowers, The New Roses, The Kris Barras Band, Sven Hammond, El Kachon in Stari pes.

2bbNiCe75R4

Petek, 17. avgust

V CSK France Prešeren Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Trnfest nastopila skupina Demolition Group, ki bo predstavila najnovejši album Pojdiva tja.

sGkrDZox7jM

Sobota, 18. avgust

V Muzeju slovenskih filmskih igralcev Divača bo ob 19.30 scenaristična delavnica za kratki film Kratka scena pripravila dva sklopa kratkih filmov. V prvem, po izboru letošnjega mentorja Wima Vanackerja, bodo na ogled filmi: V modrino (r. Antoneta Kusijanović), Kokoška (r. Una Gunjak), Mother's Day (r. Kamile Milašiute), Helga Is In Lund (r. Thelyia Petrak), v drugem pa izbor filmov festivala FeKK: Oddaljeni spomin (Valerie Wolf Gang), Sve je više stvari koje dolaze (r. Jelena Gavrilović), Zasilni izhod (r. Vladimir Tagić), Kamen v roki (r. Stefan Ivančić)

Na Starem placu Cerkno bo ob 21.00 v okviru 23. Festivala Keltika nastopila zasedba Divanhana, ki so jo leta 2009 ustanovili študenti sarajevske Akademije za glasbo z namenom, da posodobijo pesmi z balkanskega območja (poleg Bosne raziskujejo še dediščino Srbije, Kosova in Makedonije) s posebnim poudarkom na sevdalinkah.

OejASi-ieyE

Na Titovem trgu Koper bo ob 21.00 nastopil madžarski pianist, skladatelj in producent Peter Bence, ki je s priredbami skladb Michaela Jacksona, zasedbe Queen in avstralske zvezdnice Sie na Youtube in Facebook kanalih zbral že več kot 250 milijonov ogledov.

LrQnnhAXLt0

Nedelja, 19. avgust

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Za zamudnike na ogled erotični psihotriler Dvojni ljubimec, ki je deloma nastal po romanu Joyce Carol Oates. Mladenka se zaljubi v svojega psihoanalitika, si z njim ustvari dom, a stvari se zapletejo, ko odkrije, da ji ljubimec prikriva del svoje identitete. Režija: François Ozon

EAmmsLA3fGk