Preplet tekstilne tradicije in sodobne umetnosti

Mini pregledna razstava Marije Mojce Pungerčar v osrčju Kozjanskega parka.

Socialdress – Moč ljudem, Mošnjiček za kruh Narod lačen je ful drugačen, 2013.

© Marija Mojca Pungerčar

Po mali pregledni razstavi Socialdress bo od 13. do 29. avgusta na domačiji Kokotovih v osrčju Kozjanskega parka na ogled še mini pregledna razstava sodobne vizualne umetnice Marije Mojce Pungerčar, na kateri bo predstavljen izbor del, za katere je značilno ukvarjanje s tekstilom in ročnimi deli.

S prepletanjem pristopov, postopkov in materialov tekstilne tradicije in sodobne umetnosti se umetnica ukvarja že desetletja. Svojo umetniško pot je začela v osemdesetih kot članica skupine Linije sile. Leta 1987 je oblekla šestnajst kipov - javnih ljubljanskih spomenikov, med njimi tudi spomenik Borisa Kidriča. V nova oblačila, ki jih je sešila po njihovih merah, jih je oblekla brez dovoljenja pristojnih služb.

Leta 2003 je fotografirala in popisala vse zaprte slovenske tekstilne tovarne, leta 2007 pa izdala glasbeno zgoščenko Mojca poje slovenske šiviljske, tkalske in predilske, ki je nastala v sodelovanju z Borutom Savskim. Njeni tekstilni izdelki za dom in gospodinjstvo z izvezenimi vstajniškimi slogani so leta 2013 tako razburili skupino neznancev, da so iz galerije ukradli večino razstavljenih del. Štiri leta kasneje pa je s predenjem in filcanjem pasje ter mačje dlake pritegnila več kot petdeset ljudi iz vse Slovenije k darovanju dlake hišnih ljubljencev za potrebe projekta.

Na kozjanski razstavi bodo na ogled dela, ki niso bila ukradena ter izdelki, kot so lisica, tangice in rožni venec iz pasje in mačje dlake, gobelini in drugo iz projektov Socialdress – Socialna obleka (2006-2015), Prava Runotova Volna (2016) ter Predvideno je prehodno obdobje (2017).

V okviru razstave bosta potekali tudi dve delavnici za družine z otroki, mladostnike in odrasle, na katerih bodo lahko udeleženci ustvarjali s pasjo in mačjo dlako ter se tako bolje povezali z domačimi živalmi. Otroci v spremstvu odraslih bodo lahko izdelali kolaž z dodatkom pasje in mačje dlake, mladostniki in odrasli pa se bodo lahko preizkusili v filcanju pasje ter mačje dlake. Dlako svojih hišnih ljubljencev, izčesano s krtačo, lahko udeleženci prinesejo s seboj ali pa uporabijo tisto, ki jo bo priskrbela avtorica.

Prava Runotova Volna – Kapi z narokavčniki, 2016.

© Nada Žgank

Marija Mojca Pungerčar je leta 1989 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, leta 2001 pa magistrirala na San Francisco Art Institute v ZDA. Za svoje delo je med drugim prejela Priznanje Riharda Jakopiča, nagrado na Festivalu neodvisnega filma, štipendijo Avstrijske akademske izmenjave, štipendijo ArtsLink in Fulbrightovo štipendijo.

Samostojno je razstavljala na številnih razstavah doma in v tujini: Predvideno je prehodno obdobje v Ustvarjalnem centru Švicarija v Ljubljani (2017), Prava Runotova Volna v Galeriji Kresija (2016), Socialdress – Mala pregledna razstava v Galeriji Kibela, Maribor (2016) in v Galeriji Alkatraz, Ljubljana (2015), Socialdress Service, Maison des Arts, Festival Trouble, Bruselj, (2013) ter Socialdress – Moč ljudem, Galerija Alkatraz, Ljubljana (2013).

Med pomembnejšimi skupinskimi razstavami, kjer je sodelovala v zadnjih letih, so: Druga eksplozija (90. leta), Galerija Škuc, Ljubljana (2016), Krize in novi začetki (Slovenska umetnost 2005 – 2015), MSUM, Ljubljana (2015), 9000 km Häppchen – wanderndes Wissen, Altes Kino Sandleiten, Dunaj (2015), Do It Together, Festival Urbanize!, Dunaj (2015), Memory Lab. Photography challenges History, MUSA -Museum Start-Gallery Artothek, Dunaj (2014), Pazi, delo!, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana (2014), Vmesna postaja 1:1, MSUM, Ljubljana (2013), Odtisi + 386/ Sodobna slovenska umetnost, Calcografia Nacional, Madrid, Španija (2013) ter AFTERMATH. Changing Cultural Landscape, Tendence angažirane post-jugoslovanske sodobne fotografije, Galerija Klovičevi dvori, Zagreb; Narodni muzej Črne Gore, Cetinje, Črna gora; Month of Photography festival, Bratislava, Slovaška (2013).