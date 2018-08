Urbane subkulture ponovno v Tobačni

Po lanskem gostovanju na Kongresnem trgu, se festival Urbano Dejanje vrača na Tobačno ulico.

Senidah

Festival Urbano Dejanje, ki že tri leta uspešno povezuje raznolikost urbanih subkultur, se po lanskem gostovanju na Kongresnem trgu, vrača na Tobačno ulico v Ljubljani. Festivalsko dogajanje, ki bo potekalo med 21. in 25. avgustom, bo med drugim ponudilo sejem mladih ustvarjalcev, večerne koncerte in nočno klubsko dogajanje v K4.

Organizator festivala, Društvo Foton se je za izvedbo festivala odločil z namenom, da bi se širša javnost spoznala z delom nadarjenih posameznikov in skupin znotraj urbane skupnosti. Festival se bo tako vsak dan začel že popoldne, ko bodo obiskovalci lahko izbirali med različnimi kulturnimi in športnimi aktivnostmi. Organiziran bo sejem mladih ustvarjalcev, bolšjak, delavnice grafitarstva in gverilsko kvačkanje. Za pridih urbanosti pa bodo poskrbele tudi delavnice skejtanja in breakdancea, ter predstavitve oldtimerjev, tetovatorjev in brivcev.

Festival bo 21. avgusta odprl koncert multiinstrumentalista Gala Gjurina, pred njim pa bodo nastopili še pop vokalistka in harfistka Raiven ter altcountry zasedba Fed Horses.

niyJ1j1Y_9o

Naslednji dan, 22. avgusta bo nastopila ska-punk zasedba Elvis Jackson, ki se po dveh letih premora vrača na Urbano Dejanje. Družbo jim bosta delali skupini Red Five Point Star in Joker Out.

_vp1qh3uezY

Četrtek, 23. avgusta bo v znamenju hip hop kulture, ko na festival prihaja legendarni Edo Maajka, ki bo predstavil najnovejši abum Put u plus. Domače barve bodo zastopali Emkej, Velebor in Cyam.

skXYhtc8AtY

Naslednji dan, 24. avgust bo zaznamovala elektronska glasba. Nastopil bo starešina slovenske techno scene, Valentino Kanzyani, ki se bo predstavil z enkratnim live performansom, sledil pa bo še DJ set. Z njim si bodo oder delili Ian F., Mayell, Tim Kern, Tzena in Dea, soustvarjalci iz ekipe LuckIsOn.

_GIPxFu4bng

Zaključek festivala bo v soboto, 25. avgusta s predstavitvijo domače trap scene. Nastopili bodo kolektiv Matter, najnovejša senzacija Senidah, ki jo drugače poznamo kot pevko skupine Muff, AMN, Smrt Boga In Otrok, girl gang šefica Sheby, ter sveži podmladek 36H in Ankl Klan.

VMj1viq9KmA