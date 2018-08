Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo festival kratke zgodbe Novo mesto short, projekcijo dokumentarnega filma Monterey Pop, ljubljansko premiero drame Naš razred poljskega dramatika Tadeusza Słobodzianeka, ki temelji na resničnem dogodku, ki se je zgodil na Poljskem med 2. svetovno vojno, gostovanje Davida Hoyla s predstavo Diamant, v kateri je predstavljen pregled zgodovine gibanja za osvoboditev LGBT oseb v Veliki Britaniji od leta 1957 do danes.

Četrtek, 30. avgust

V Letnem kinu na Kongresnem trgu Ljubljana bo ob 21.00 projekcija filma Monterey Pop, v katerem je pionir direktnega filma D. A. Pennebaker ovekovečil legendarne trenutke glasbene zgodovine na festivalu Monterey International Pop Festival, ki je potekal od 16. do 18. junija 1967. Od razbijanja kitare Peta Townshenda, kitarista in pevca skupine The Who, do Jimija Hendrixa, ki med pesmijo Wild Thing svojo kitaro na odru zažiga.

xNrygTqx0FA

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo potekal 21. mednarodni festival Mladi levi: Center Ljubljane (16.00): Anti Status Quo Companhia De Dança: Kameleoni (urbana intervencija), Stara mestna elektrarna (18.00): dollardaddy’s: Dom (ponovitev: 31. avgusta ob 18.00), Plesni teater (19.30): Silke Huysmans & Hannes Dereere: Rudarske zgodbe (dokumentarna predstava), Stara mestna elektrarna (20.30): Siniša Labrović: Burja v kozarcu vode (performans), (21.00): Beton Ltd.: Velika pričakovanja/Große Erwartungen (premiera)

Anti Status Quo Companhia De Dança: Kameleoni

Od 30. avgusta do 1. septembra bo v Novem mestu potekal festival kratke zgodbe Novo mesto short: Dvorišče pri bukvarni Šega (16.30): Kriminalka na krvavi strani Alp (gosta: Svetlana Slapšak in Tadej Golob; moderatorka: Jelka Ciglenečki), Knjigarna Goga (18.00): Novinarska vs. Literarna zgodba (gosta: Boris Dežulović in Ervin Hladnik Milharčič; moderator: Ahmed Burić), Grad Grm (20.00): Pripovedovalski večer Umori na Balkanu (gostje: Svetlana Slapšak, Tadej Golob, Ervin Hladnik Milharčič in Boris Dežulović; moderatorka: Jedrt Jež Furlan) + koncert festivalskega hišnega benda (30. 8.), Različna prizorišča (12.00-16.30): Pogovor z nominiranci za nagrado novo mesto, Grad Grm (19.00): Podelitev nagrade novo mesto in pogovor z nominiranci (voditeljica: Carmen L. Oven), (20.30): Koncert skupine Katalena (31. 8.), Knjigarna Goga (11.00): Zajtrk z zmagovalcem, prejemnikom nagrade novo mesto (voditeljica: Carmen L. Oven)-1. 9.

rgHyTScP-JY

Petek, 31. avgust

V Kava Baru Tam Tam Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru iniciative za podporo mladih umetnikov HOoST, ki prireja razstave izven galerijskih prostorov, odprli razstavo Luke Savića. Tokratna razstava bo v primerjavi s prejšnjimi HOoST predstavitvami podaljšek že obstoječe razstave, ki je na ogled v Galeriji DLUL; bo njeno dopolnilo in vpogled v zakulisje Savićevega dela.

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 21.00 v okviru Sindikata odklonskih entitet nastopil David Hoyle s predstavo Diamant. Gre za avantgarden, srdit in pogosto tudi smešen pregled zgodovine gibanja za osvoboditev LGBT oseb v Veliki Britaniji od leta 1957 do danes, prikazan preko biografije Davida Hoyla z glasbenimi vložki posebne skupine lokalnih performerjev. S prepletanjem intimne osebne izkušnje in javnih dogodkov je predstavljen Davidov vzpon od geja v najstniških letih, zaposlenega v verigi BHS v Blackpoolu, pa vse do kultnega fenomena anti-drag kvir na britanski televiziji Channel 4.

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo potekal 21. mednarodni festival Mladi levi: OSMO/ZA (19.00): Robertina Šebjanič: Neotenični prebivalci teme (Ligofilija)-otvoritev razstave (kuratorica: Annick Bureaud), Stara mestna elektrarna (19.30): Ana Borralho & João Galante: Sprožilec sreče (dokumentarna predstava; ponovitev: 1. septembra ob 19.30), Dvorana ŠD Tabor (21.30): Anti Status Quo Companhia De Dança: Iz mesa in betona (koreografska instalacija teles in smeti; ponovitev: 1. septembra ob 21.30)

Ana Borralho & João Galante: Sprožilec sreče

Sobota, 1. september

V GT22 Maribor bodo ob 17.00 odprli pregledno razstavo Fotoknjiga in fotozin, ki bo predstavila produkcijo, nastalo v zadnjih petih letih. Sodelujejo: Jaka Babnik, Jaka Babnik & Miha Colner, Goran Bertok, Simon Chang, Emina Djukić, Tea Hvala, Ciril Jazbec, Asiana Jurca Avci, Manca Juvan, Iztok Klančar, Andrej Lamut, LEALUDVIK, Robert Marin & Matjaž Rušt, Borut Peterlin, Bojan Radovič, Peter Rauch, Sara Rman, Lucija Rosc, Urška Savič, Matej Sitar, Toni Soprano, Jože Suhadolnik, Špela Škulj, Jane Štravs, Matjaž Tančič, Tadej Vaukman, Matjaž Wenzel & Rene Maurin. Kuratorka: Jasna Jernejšek

Na terasi kluba eMCe plac Velenje bodo ob 21.00 v okviru 21. festivala mladih kultur Kunigunda nastopili: Kontradikshn (Slo), Alex Kelman (Rus) in Flip Flop Fatality (Hr).

Jn0RjVW6P1U

Na Titovem trgu Postojna bodo ob 21.00 v okviru festivala Zmaj 'ma mlade nastopili: Klemen Klemen, Urban & 4 in The Ufoslavians.

xdDnoFSACkw

Nedelja, 2. september

V Mini teatru Ljubljana bo ob 20.00 ljubljanska premiera drame Tadeusza Słobodzianeka Naš razred, ki je nastala v koprodukciji Mini teatra, PG Kranj in Mestnega gledališča Ptuj. Zgodba temelji na resničnem dogodku, ki se je zgodil na Poljskem med 2. svetovno vojno, ko so v majhnem poljskem mestu Jedwabne na krut način ubili, po nekaterih navedbah 300, po drugih pa 1600 Judov. Dolgo prikrivana resnica o tem dogodku - da so pomor dejansko izvršili njihovi poljski someščani in ne nacisti – je prišla na dan šele pred nekaj leti. Avtor drame skorajda dokumentarno sledi usodam desetih učencev nekega povsem običajnega šolskega razreda, da bi skozi zapleten preplet usod prikazal grozovite posledice tako stalinistične kot nacistične ideološke indoktrinacije. Režija: Nina Rajić Kranjac