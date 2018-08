REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V CSK France Prešeren bosta za ljubitelje underground elektronike poskrbela soustanovitelja organizacije 777music in rezidenta festivala Luxia in Lucky Left, v Pritličju se bo v okviru Poletnega celovečerca predstavil BLN, v klubu Monokel pa bosta v okviru Sindikata odklonskih entitet nastopili DJ-ki Noir in Kamasutra.

© Nada Žgank

Petek, 31. avgust

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Matthew Z (DJ set)

(19.00): Božidar Ljubljana: Christian Kroupa (DJ set)

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (BLN)

(22.00): Coco Cafe Portorož: Deep Motion (Sputnik)

(23.00): CSK France Prešeren Ljubljana: Trnfest: 777music presents Technological Vol. VI (Lucky Left, Luxia)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Drama Queen (DJ Zois)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Felis Catus, Commercial Break (DJ set)

(23.59: K4 Ljubljana: Run To The Forest, Run: vol. 3 (Moare, Eliaz, Bossu, Zvanut, Limc, Mornik, Trulson, Puff, BLN)

Sobota, 1. september

(22.00): Coco Cafe Portorož: For the Love of House Music (Exo Beltram)

(22.30): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Drag disonance/Drag Dissonances (Noir, Kamasutra)

(23.59): K4 Ljubljana: UVK4 (Zergon, Dipsas)