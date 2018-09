Od umetniških praks do družbeno-političnih vprašanj

Retrospektivna razstava ob 10. obletnici delovanja Akademije za vizualne umetnosti AVA

Gregor Rozman: Delavec, njegova žena in stroji

V sredo, 5. septembra ob 20.00 bodo v Palači Cukrarna v Ljubljani odprli retrospektivno razstavo ob 10. obletnici Akademije za vizualne umetnosti AVA. Na ogled bo izbor del najuspešnejših študentk in študentov, ki so nastala od leta 2008 do 2018. Razstavo bo odprl gledališki režiser in kurator David Gothard, ustanovitelj znamenitega umetniškega centra Riverside Studios v Londonu, kjer je kot umetniški vodja sodeloval s pomembnimi imeni svetovne umetnosti, med katere spadajo: Samuel Beckett, Italo Calvino, Victoria Chaplin in Jean-Baptiste Thierree, Joseph Chaikin, Dario Fo, Philip Glass, Tadeusz Kantor, Hanif Kureishi, Andrej Tarkovski in drugi. Po njegovem nagovoru bo ob 21.00 sledil performans Olje Grubić z naslovom Fake News.

David Gothard se bo 7. septembra predstavil še v Slovenski kinoteki, ko bo pred projekcijo filma Žrtvovanje (1986) režiserja Andreja Tarkovskega govoril o svojem sodelovanju z ikono ruske in svetovne filmografije. Na ogled bo tudi razstava iz Gothardovega osebnega arhiva, ki je lociran v Gorici pod vodstvom Michela Draščka, v sklopu dogodka pa je v pripravi tudi prevod nekaterih arhivskih dokumentov.

AVA-Akademija za vizualne umetnosti, je že od svoje ustanovitve leta 2007 usmerjena v strukturiranje novih paradigem poučevanja in izvajanja pedagoškega dela na področju umetnosti, ki v sebi združuje interdisciplinarno analizo poučevanja in katere namen je razvijanje multidisciplinarne formacije na področju umetnosti. Ključno vlogo pri tem ima interakcija med teorijo in prakso, ki študentom in študentkam omogoča razumevanje različnih kontekstov, paradigem in idej.

Ob 10. obletnici delovanja Akademije za vizualne umetnosti AVA lahko preko izbranih del, ki so nastala v njenem desetletnem delovanju, preverimo uresničevanje njenega poslanstva. Z razstavo, na kateri so predstavljena dela najuspešnejših študentk in študentov, želijo ustvariti prostor, ki združuje nove ideje ter možnosti in kjer se vzpostavlja povezava med umetniškimi praksami, kritičnim diskurzom in družbeno-političnimi vprašanji.

Na razstavi sodelujejo: Vanja Erjavec, Ari Gabrijelčič, Olja Grubić, Evelina Herkules Hägglund, Ana Jagodic, Andrea Knezović, Zala Kobe, Gregor Maver, Nina Oblak, Oliver Pilić, Gregor Rozman, Luka Savić, Daniela Danica Tepeš in Sanja Vatić. Med izbranimi avtorji, ki predstavljajo svoja dela, so nominiranci za Nagrado skupine OHO, zmagovalca mednarodne nagrade Essl Art Award, predstavnica Republike Kiribati na 57. Beneškem bienalu, performativna skupina, ki se je predstavila na 31. Grafičnem bienalu v Ljubljani, ter drugi študenti, ki uspešno delujejo v polju umetniških praks.