Neverjetna, a resnična zgodba

Brezkompromisen in še kako aktualen pogled na medrasna razmerja v Ameriki danes

Od 6. septembra dalje bo v slovenskih kinematografih na kriminalna drama Črni KKKlanovec, za katero je režiser Spike Lee dobil veliko nagrado žirije na letošnjem festivalu v Cannesu. Film je nastal po knjižni uspešnici Black Klansman, resnični zgodbi o temnopoltem policistu Ronu Stallworthu, ki se je konec 70. let prejšnjega stoletja uspešno infiltriral v rasistično združbo Ku Klux Klan.

Zgodba se dogaja v času velikih nemirov v ZDA v zgodnjih sedemdesetih letih, ko se Ron Stallworth kot prvi temnopolti detektiv pridruži policijskim vrstam na policijski postaji v mestu Colorado Springs. Sodelavci ga sprejmejo z nezaupanjem in odkrito sovražnostjo. Poln zagona, volje in želje po priznanju se pogumno poda na nevarno misijo - da se pretihotapi v združbo Ku Klux Klan in jo razkrije. Mladi detektiv v svojo tajno operacijo kmalu rekrutira starejšega kolega Flipa Zimmermana in skupaj se podata v neusmiljen boj proti ekstremistični sovražni skupini.

"Porast rasizma v ZDA, je direkten odziv na osem let predsedovanja Baracka Obame. Gre za dva koraka naprej, en korak nazaj. Razlog, zakaj je rasno vprašanje v tej državi še vedno tako pereče, je po mojem v tem, da se nikoli nismo zares soočili s suženjstvom. Nikoli nismo odkrito spregovorili o temeljih te države. Vem, da ljudem to ni všeč, toda takšna je resnica. Temelji Združenih držav Amerike so zgrajeni na genocidu nativnih ljudstev in suženjstvu. To je dejstvo. Ustanovni očetje so si lastili sužnje. Dokler se ne bomo soočili s temi resnicami, ne bo nič drugače," je zapisal režiser.

Spike Lee je večkrat nagrajeni ameriški filmski in televizijski režiser, producent in igralec. V dobrih treh desetletjih je posnel veliko igranih in dokumentarnih filmov, televizijskih serij, glasbenih videov in oglasov. Dvakrat je bil nominiran za oskarja; prvič za najboljši izvirni scenarij za igrani film Naredi pravo stvar (1989), drugič pa za najboljši celovečerni dokumentarec Štiri deklice (1997). Leta 2015 mu je akademija podelila častnega oskarja za življenjsko delo.

Gre za avtorja, ki se vselej loteva perečih polemik, zlasti problematike rasnih razmerij v ZDA. To velja tako za njegove igrane filme, kot so prvenec Nola Darling (1986), Vročica džungle (1991) in Malcolm X (1992), kot tudi za njegov izjemni dokumentarni opus. Štiriurni dokumentarec o posledicah orkana Katrina, ki je leta 2005 opustošil New Orleans, When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts (2006), mu je prinesel tri emmyje ter nagrado FIPRESCI in nagrado za najboljši dokumentarni film v sekciji Horizonti na beneškem festivalu. Spike Lee živi in dela v Brooklynu, kjer je leta 1986 ustanovil produkcijsko hišo 40 Acres and a Mule Filmworks. Je redni profesor filma na newyorški Tisch School of the Arts, kjer je tudi sam diplomiral.

pHvshj1wsiQ