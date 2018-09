Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo skupinsko razstavo fotografij Prepovedani šepeti. Laibach in Severna Koreja, ki so nastale ob gostovanju skupine Laibach v Severni Koreji, premiero baletne pravljice Kekec, ki je nastala v sodelovanju Edwarda Cluga in skupine Katalena, koncert skupine Laibach in Filharmoničnega orkestra iz Lvova, koncert ameriškega kitarista in pevca Eugena Chadbourna in razstavo intermedijske umetnice Tanje Vujinović.

Četrtek, 6. september

V Likovnem salonu Kočevje bodo ob 19.00 odprli razstavo fotografsko-kolažnih ilustracij Uroša Abrama z naslovom Samoumevnosti, ki so nastale za knjižni prvenec Mihe Blažiča – N'toka Samoumevni svet. Na razstavi bo na ogled polovica izmed desetih ilustracij, ki bogatijo notranjost knjige. Gre pravzaprav za vsebinsko kompleksne likovne podobe, ki v sebi združujejo prizore aktualnih situacij sodobnega časa in gledalca postavljajo pred vprašanja o samoumevnosti le-teh.

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Prepovedani šepeti. Laibach in Severna Koreja. Skupina Laibach je avgusta 2015 v Severni Koreji nastopila na dveh zaporednih koncertih v Pjongjangu ob 70. obletnici osvoboditve korejskega polotoka. Morten Traavik, norveški režiser, aktivist in umetnik, je takrat s skupino Laibach posnel dokumentarni film Dan osvoboditve, ki je premiero doživel v začetku leta 2017. Na turneji in ob snemanju filma je nastalo tudi precej fotografskega gradiva – tako dokumentarnega kot izvirno avtorskega, ki bo predstavljen na tokratni razstavi. Sodelujejo: Nathalie Daoust, Martin von den Driesch, Daniel Miller, Jørund Føreland Pedersen, Matjaž Tančič, Jure Tepina in Jean Valnoir.

© Daniel Miller

Petek, 7. september

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 17.00 premiera baletne pravljice Kekec po motivih pripovedk Josipa Vandota. Koreograf Edward Clug je v sodelovanju s skupino Katalena ter z njenim vodjem in avtorjem glasbenega koncepta, Boštjanom Naratom, uporabil priljubljeno Vandotovo povest kot portal, skozi katerega bodo najmlajši gledalci prvič stopili v čarobni svet plesnega gledališča.

© Tiberiu Marta

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo intermedijske umetnice Tanje Vujinović z naslovom Eliksir Agens. Gre za instalacije, ki se ukvarjajo z gradnjo tehnološkega "drugega", pri čemer se poslužujejo različnih antropomorfnih in abstraktnih agentov. Razstava je del večletnega projekta Antropomorfni stroji, ki je nastal ob dvajseti obletnici njenega ustvarjanja umetnice ter zajema monografijo in serijo razstav, ki so delno preglednega značaja, skozi nove in prvič prikazane instalacije o eliksirjih pa povzema ključno v temah, ki opredeljujejo njena dela.

Spiritus Agens

V Vetrinjskem dvoru Maribor bosta ob 20.00 v okviru festivala Maribum Afriqui nastopili ženska tolkalska skupina Djembabe in Abou Diarra & Band.

Sg5DJspZ5vw

V Križankah Ljubljana bodo ob 20.30 v okviru 66. Ljubljana Festivala nastopili Laibach in Filharmonični orkester iz Lvova. Zasedba je na pobudo Inštituta Adama Mickiewicza, v okviru mednarodnega kulturnega programa Polska 100, ki spremlja 100. obletnico poljske neodvisnosti, pripravila edinstveno interpretacijo Simfonije št. 3 poljskega skladatelja Andrzeja Panufnika, imenovane tudi Sinfonia Sacra. Na sporedu bo tudi orkestralna predelava njihove avtorske glasbe za predstavo Tako je govoril Zaratustra, novomeškega Anton Podbevšek teatra, v režiji Matjaža Bergerja. Dirigent: Filip Rathé

z3jfm0Fv15c

V Gabrijelu Cerkno bo ob 21.00 v okviru 23. Festivala Keltika nastopil ameriški kitarist in pevec Eugene Chadbourne, ki na samosvoj način združuje jazz, country, rock in punk. Na tokratnem koncertu ga bo spremljal nemški bobnar Schroeder, s katerim sodelujeta od leta 2003.

dBqmRLIxO2U

Na Ljubljanskem gradu bo od 7. do 9. septembra potekal Zmajev festival, ki ga bo odprl koncert kolektiva The Stroj, ki je lani praznoval 20. letnico delovanja in ognjeni spektakel.

iUFlVe86fjo

Sobota. 8. september

V Vetrinjskem dvoru Maribor bodo ob 19.30 v okviru festivala Maribum Afriqui nastopili: Blaž'n' da Boyz (bobnarska skupina Plesne izbe Maribor), hrvaški duo Miroslav in Gordana Evačić ter Beno Soršak aka Electric Boogie & Michael Mothersil aka Israel Voice.

KH0cGWr_KZI

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil francoski duo An Eagle In Your Mind, ki igra mešanico folka, elektronike in psihadelije.

RctdOqCM4q0