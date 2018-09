V znamenju govoric

Tretja edicija festivala sodobnih idej Indigo se bo ukvarjala z govoricami, ki vplivajo na javno mnenje in vedenje, na osebne odločitve, odnose med ljudmi in skupnostmi

Mr.Lee & IvaneSky

Od 5. do 7. septembra bo na Trgu francoske revolucije, Križevniški, Gosposki, Gregorčičevi in Vegovi ulici ter Novem trgu potekala 3. edicija festivala sodobnih idej Indigo, ki se bo letos ukvarjala z govoricami, ki vplivajo na javno mnenje in vedenje, na osebne odločitve, odnose med ljudmi in skupnostmi. Njihove posledice so nepredvidljive, saj smo hote ali nehote del njih in se tičejo nas vseh. Festival v produkciji MGML in Marsh Creative Production iz Beograda bo v znamenju govoric z obiskovalci delil ustvarjalne razmisleke skozi razstave, koncerte, predstave, predavanja ter strokovne debate s priznanimi domačimi in tujimi umetniki ter teoretiki.

V treh dneh festivala se bodo zvrstili: predavanje razvpitega oblikovalskega kolektiva iz Amsterdama Experimental Jetset o njegovem več kot 20-letnem plenjenju ostankov modernizma, post punka in popularne kulture, pogovor Dražena Dragojevića z irsko pisateljico Angelo Nagle, pogovor dveh priznanih filozofov Mladena Dolarja in Henrika Jøkerja Bjerreja na temo fatalne moči govoric, predavanje angleškega oblikovalca, predavatelja in pisatelja Jamesa Langdona, ki bo predstavil razloge za raziskovanje dela in življenja krščanskega anarhista in oblikovalca Normana Potterja ter Bráulia Amada, enega najbolj izstopajočih predstavnikov novega newyorškega vala oblikovalcev, ki bo predstavil svoje številne projekte.

V okviru festivala si boste lahko ogledali razstavi z naslovom Zavedanje motrečega očesa perspektivnga ameriškega kuratorja Aarona Moultona, ki slavi umetnika kot kulturnega jasnovidca, šamana, kot nekoga, ki se s tretjim očesom razgleduje po skrivnostih družbe, nekoga, ki mu je bilo naloženo, da razkrije mistične resnice. Predstavljene so najrazličnejše prakse in artefakti, ki ponujajo različne oblike razkritij, izmišljotin, psiholoških zagat, zarot in verovanj (sodelujejo: A.S.T.R.A.L.O.R.A.C.L.E.S., Sam Bacile, Mike Bouchet, Vuk Ćosić, Constant Dullaart, Matt Johnson, Mi Kafchin, Daniel Keller, John Koenig, Marco Lavagetto, Mark Lombardi, Monarca Lynn Merrifield, Allen Midgette, Mike Morrell, Lucia Nimcova, Occult Forces, Oksana Pasaiko, Hamid Piccardo, Real Subliminal, Alexander Reben, Daniel R. Small, Raymond Steers, Hito Steyerl, Ingo Swann, John Titor, Brad Troemel, Andy Warhol) ter instalacijo Projektor Dušice Dražić in Wima Janssena.

Alexander Reben: Unalarming Criticism, 2018

V Mini teatru bosta na ogled dve gledališki predstavi: Naš razred poljskega dramatika Tadeusza Słobodzianeka v režiji Nine Rajić Kranjac in dokumentarna gledališka predstava o najstarejšem narodu na svetu Jami distrikt v režiji Kokana Mladenovića, v Gledališču Glej pa Potencialna predstava Urške Brodar in Eve Nine Lampič.

Na ogled bo tudi projekcija filma LP film Laibach o prvem uradno izdanem domačem albumu skupine Laibach iz leta 1985 v režiji Igorja Zupeta, koncert alternativnega hrvaškega dueta Mr.Lee & IvaneSky, ki ga sestavljata Damir Martinović - Mrle in Ivanka Mazurkijević ter Laibacha in Filharmoničnega orkestra iz Lvova.

Festival bodo popestrili še RogLabova delavnica izdelovanja "brihtnih" majčk, sejem knjige umetnika in druženje ob lepih knjigah INDIGO x Caffeine Hours 2018, ulično striženje Uredništva pričesk« Robert ter DJ program (Božo, Sladki greh, Marsh in Ivo Saliger).