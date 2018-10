Težave mladih pri iskanju identitete

Prvenec scenarista in režiserja Darka Štanteta prikazuje težave mladih pri iskanju svoje identitete

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo 10. oktobra ob 20.00 predpremiera filma Posledice, prvenca scenarista in režiserja Darka Štanteta, ki je svetovno premiero doživel na TIFF - mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, slovensko pa na 21. Festivalu slovenskega filma v Portorožu, kjer je prejel 4 vesne: za najboljšo režijo, glavno moško vlogo, stransko moško vlogo, celovečerni film po izboru občinstva in nagrado žirije slovenskih filmskih kritikov in kritičark. Film govori o težavah, s katerimi se srečujejo mladi pri iskanju svoje identitete.

18-letni Andrej ima zaradi neprimernega in nasilnega vedenja težave s starši, šolo, socialno delavko, policijo in sodnico. Ko pristane v vzgojnem zavodu, se mora začeti boriti za svoje mesto v skupini varovancev pod vodstvom Željka, ki ga kmalu vzame pod svoje okrilje. Skupaj se zapletajo v objestne avanture, zaznamovane z nasiljem, kriminalnimi dejanji, zabavami, drogami in alkoholom. Pod mladostniško objestnostjo pa Andrej skrbno varuje svojo skrivnost.

Ko Željko odkrije njegovo skrivnost, ki je, da je istospolno usmerjen, ga začne kmalu izkoriščati v svoj prid. Andrej je tako kmalu postavljen pred preizkušnjo odgovornosti in ohranjanja svoje moralne integritete. Odločiti se mora med Željkom in njegovim divjim življenjem ter tem, kako ostati zvest samemu sebi.

"Živimo v času, ko prihaja do izrazitega vzpona sovražnega govora, nestrpnosti in izključevanja. Ob pogovorih pogosto zaznam romantizirane in poenostavljene poglede na teme, ki se tičejo različnih oblik socialnega izključevanja ter življenja na obrobju. Ker je okolje, v katero sem postavil film, slabo poznano in nerazumljeno, sem skušal narediti film, ki surovo in brez moraliziranja prikaže realnost, ki tiči za vogalom ali pa kar vsem na očeh, a je večina noče videti," pravi režiser.

Film Posledice je prvi celovečerec flmskega društva Temporama, ki je bilo ustanovljeno leta 2012 v želji po ustvarjanju okolja, ki mladim in neuveljavljenim filmskim ustvarjalcem nudi podporo pri realizaciji njihovih filmskih projektov ter omogoča razvoj njihovih ustvarjalnih talentov. V preteklosti je Temporama producirala predvsem kratke filme in spletne serije.

Darko Štante (1975) je diplomiral na Fakulteti za socialno delo in trenutno zaključuje drugostopenjski študij filmske režije na ljubljanski AGRFT. V preteklosti je delal kot asistent režije na različnih komercialnih projektih ter kot samostojni ustvarjalec na različnih AV projektih. Trenutno je zaposlen kot vzgojitelj v vzgojnem zavodu.

XpOCWaOjkSs