REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Channel Zero začenja z novo mesečno serijo klubskih dogodkov SUBØ, namenjeno promociji širokega spektra basovsko usmerjenih ritmov s poudarkom na svežini in raznolikosti aktualne elektronike. Na prvem dogodku bo skupaj z ekipo Tigerbalm nastopil Scratcha DVA, eden ključnih akterjev založbe Hyperdub Records. V mariborski Pekarni bo gostoval ruski mojster neurofunka Gydra, v K4 pa Saverio Celestri in Pascal iz Berlina.

Scratcha DVA

Petek, 12. oktober

(19.00): Žmauc Ljubljana: Phi Preparty (Nikolaj & Vid Vai)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Tetsuo)

(22.00): Božidar Ljubljana: Like A Jungle Sometimes (Borka)

(22.00): Terminal Club Ljubljana: Lab Doctors (DJ set + Suano)

Y-gEkIy386A

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Akcija (Gydra, Theejay, Aveho, Spencah, Dominus Diaboli b2b Fornax, DJ Wooga, Nukleus)

GgvLcsl8ogE

(23.00): K4 Ljubljana: Phi w/ Saverio Celestri & Pascal (Arena: Saverio, Evano. Bar: Pascal, Roiss, Kosta)

PaJB6RWwwZg

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Dokaj / Shekuza)

(23.00): Klub Monokel & Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Prva redna skupščina (Commercial Break, Maša, Volk, Nina Hudej, NinaBelle, B L N)

ZF0x2nMpIvA

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: SUBØ: Tigerbalm w. Scratcha DVA (Scratcha DVA, Bakto, Terranigma, DVS; VJ: 5237)

KwNwyg8JIho

Sobota, 13. oktober

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: NewBlood (Matt Dareani)

(22.00): Klub MC Pekarna Maribor: Magnetic Shift: Beta (Absolutezero, Damageovertime, Aniline, Rocca)

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB (Dub_Tone, Kryptønite, Mixxle)

(23.00): CSK France Prešeren Ljubljana: 777Saturdays (Mindwalk, Matt Cubero, Lucky Left)

aMmVyIhCRmg

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson, Kobayashii; VJ: Maii)

CZmpIa-gyIA