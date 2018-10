Ženske in zaupanje

24. Mednarodni festival računalniške umetnosti v Mariboru od 12. do 19. oktobra na več kot 20 različnih prizoriščih

Na več kot dvajsetih različnih prizoriščih v Mariboru bo od 12. do 19. oktobra potekal 24. Mednarodni festival računalniške umetnosti (MFRU), ki bo v sedmih festivalskih dneh ponudil izhodišča za temeljni razmislek o zavedanju človeka, prostora, časa in kulture, v katerih se nahajamo. Z osrednjo tematiko mednarodno Zaupanje, se letos zaključuje trilogija Zaupanja 2016-2018. Fokus letošnjega programa bo "Ženski forum 2018", v okviru katerega bo na razstavah in spletni medijski platformi predstavil vrsto mednarodno in regionalno priznanih računalniških umetnic in teoretičark.

Na festivalu se bodo med drugim predstavile: legendi računalniške umetnosti, pionirki in vodilni feministki drugega vala feminizma v ZDA Nancy Buchanan in Lynn Hershman Leeson, filozofinja in profesorica na dunajski Akademie der Bildenden Künste Wien ter ena izmed ustanoviteljic MFRU-ja Marina Gržinić, svetovno priznana kuratorica Kathy Rae Huffman, inovatorka in ustvarjalka Shu Lea Cheang in lanskoletna nagrajenka Ars Electronice Maja Smrekar.

V okviru ženskega foruma bo potekala tudi akcija vnašanja gesel na spletno enciklopedijo wikipedija za vse umetnice in selektorice, ki so sodelovale na festivalu od leta 1995 do danes, in objavljanje teoretskih prispevkov priznanih teoretičark v spletnem simpoziju.

Osrednjo tematiko razstav bosta dopolnjevala tudi izbor videov iz Zbirke UGM s predstavitvijo videastk, ki so skozi štiriindvajsetletno zgodovino MFRU sodelovale na festivalu: Nuša Dragan & Srečo Dragan, Ema Kugler, Nataša Prosenc Stearns, Jasna Hribernik in Apolonija Šušteršič in dvodnevni simpozij v UGM Studiu na temo "Implicirane pozicije. Transfeministke. Radikalni Queer."

Rdeča nit, s katero se prepleta "Ženski forum 2018", je mednarodno zaupanje. Tega bodo na spletni medijski platformi o računalniškem, digitalnem, avtorskem, političnem in človeškem zaupanju še poglobili s prispevki, pogovori, delavnicami in videi ter ga tako širili na medmrežju in na terenu.

Novost letošnjega festivala je nov festivalski center v nekdanjem Kulturnem Inkubatorju, kjer se bo odvijal ženski w-lan party (igričarsko srečanje), predstavljal pa se bo tudi arhiv MFRU-ja. Tudi letos bo festival podelil študentske štipendije slovenskim oddelkom za intermedijsko in računalniško umetnost fakultet in akademij v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici.

Festival, ki ga je leta 1995 ustanovil Jože Slaček, ima pri nas že bogato tradicijo, saj velja za eno od osrednjih institucij računalniške umetnosti, ki s svojo stalno dejavnostjo skrbi za njeno prepoznavnost in razvoj. Od svojih začetkov je v Sloveniji in širši regiji opravil pionirsko delo pri predstavljanju teorije in prakse računalniške umetnosti ter novih medijev. Obravnaval je raznovrstne teme, kot so potenciali medijskih podob, računalnik in življenje, medijska umetnost, tehnološki napredek, računalniške igre ter gostil številne ugledne goste.