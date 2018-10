Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo premiero lutkovne predstave Moj lajf po stripu avtorja Boštjana Gorenca - Pižame in ilustratorke Tanje Komadina v režiji Sebastijana Horvata, otvoritev 5. Stiropor Festivala z nastopom zasedbe KALU & The Gradient, otvoritev 53. Festivala Borštnikovo srečanje s koprodukcijsko predstavo Pohujšanje v dolini šentflorjanski v režiji Eduarda Milerja, koncert legendarne ameriške zasedbe The Sonics.

Četrtek, 18. oktober

V Lutkovnem gledališču Maribor bo ob 18.00 premiera lutkovne predstave Moj lajf, ki je nastala po stripu avtorja Boštjana Gorenca-Pižame in ilustratorke Tanje Komadina. Navdih sta iskala v štirih zgodbah iz Cankarjevega dela Moje življenje: Šolske izkušnje, Pehar suhih hrušk, Ministrantske norčije in Dateljni – odhod v Ljubljano. Režija: Sebastijan Horvat

V Galeriji Miklova hiša Ribnica bodo ob 19.00 odprli razstavo Adrijana Praznika z naslovom Čista špekulacija, na kateri bo predstavljena serija slik na platnu, ki so nastale v zadnjem ustvarjalnem obdobju. Slike velikih dimenzij z začetka umetnikove kariere so zamenjali manjši formati, ki se lahko sestavijo v kompozicije mnogoterih možnosti. Podobe superjunakov, filmskih pošasti in "pin-up"deklet, ki so razkrivale umetnikovo navezanost na čas odraščanja, so nadomestile pretežno monokromne površine, s poudarkom na teksturi barve, ustvarjeni z uporabo pleskarskih valjčkov z vzorcem. Kustos razstave: Jure Kirbiš

V Baru Božidar Ljubljana bo ob 20.00 v okviru 5. Stiropor Festivala nastopila skupina KALU & The Gradient, ki bo premierno predstavila prvenec Get Well Soon. Gre za prvi dolgometražni založniški podvig slikarja in glasbenika Luke Uršiča oziroma njegovega projekta KALU. V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana pa bo ob 21.00 nastopila ameriška psihedelična space rock zasedba Farflung.

Petek, 19. oktober

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 18.00 odprli razstavo DKV. Dugo Kusterle Valvassori. Tri zgodbe z meje, ki je nastala v čezmejnem projektu Pilonove galerije Ajdovščina in ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Razstava predstavlja v zadnjih dveh desetletjih nastalo, slogovno in vsebinsko povsem različno, likovno produkcijo umetnikov, ki se tokrat prvič predstavljajo skupaj v triu.

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Romantology avstrijskih umetnikov Christiane Peschek in Markusa Guschelbauerja, ki se ukvarjata z analizo in definicijo romantične upodobitve krajine. Markus Guschelbauer že v fazi produkcije ustvari uprizoritveni in prostorski pristop k realnemu prostoru ter tako definira vsebino in okvir svojih slik. Christiane Peschek pa se osredotoča na virtualizacijo realnih krajinskih struktu tako da krajinske motive razstavi, ponovno sestavi, prevede v besedilo ali celo v popolno abstrakcijo. Kurator: Dejan Sluga

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 19.30 otvoritev 53. Festivala Borštnikovo srečanje s predstavo Ivana Cankarja Pohujšanje v dolini šentflorjanski, ki je nastala v koprodukciji SNG Drama Ljubljana, Mestnega gledališča ljubljanskega in Cankarjevega doma Ljubljana. Režija: Eduard Miler, avtorica priredbe in dramaturginja: Žanina Mirčevska.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 koncert ob evropskem dnevu boja proti trgovanju z ljudmi, ki ga organizira Društvo Ključ v okviru projekta Prava zveza. Nastopili bodo: Lucka Kuhna, Ice On Fire in Sausages.

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 premiera performansa Vie Negativa Sorry, ki ga je navdihnila knjiga Parazit francoskega filozofa Michela Serresa in njegova teza, da je parazitizem edino možno naravno razmerje. Anita Wach in Grega Zorc grizeta, grabita, objemata, sesata drug drugega. Parazitirata in se opravičujeta. Andrej Fon parazitira svoj saksofon brez opravičil. Neločljivo soobstajajo. V razmerju vzajemne soodvisnosti vsaka njihova akcija postaja člen neskončne verige namenov in odzivov. Projektna zamisel: Anita Wach, zasnova in razvoj performansa: Anita Wach in Grega Zorc, uprizoritveni koncept in umetniško vodstvo: Bojan Jablanovec.

Sobota, 20. oktober

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila legendarna ameriška skupina The Sonics, ki se je že s svojim prvencem Here Are The Sonics iz leta 1964 vpisala v zgodovino kot eden prvih punk bendov. Po več letih premora in menjavah članov, so se leta 2007 ponovno združili in začeli nastopati. Leta 2015 so po več kot 40 letih izdali album This Is The Sonics. Za ogrevanje bo poskrbel belgijski dvojec The Glücks.

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.30 premiera solo predstave Predmetenje, koreografa, plesalca, performerja in improvizatorja Jana Rozmana, ki je letos zaključil magistrski študij na dvoletnem programu Solo/Dance/Authorship na Inter-University Centre for Dance v Berlinu. V novem solu se loteva odnosa med človekom in predmetom ter raziskuje prostor vmesnosti – oder postane intimni poligon stika žive in nežive materije, v katerem se zabrisujejo meje med subjektom in objektom. S prepletanjem uprizoritvenih žanrov in preko aktivacije performativnega prostora, avtor na lahkoten način naslavlja vprašanje povezanosti človeka ter okolja in grozečo antropoceno ekološko katastrofo.