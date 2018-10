Na ogled tudi tisti dnevi, ki jih umetnik v celoti preživi v postelji

Razstava berlinskega umetnika Maxa Graua, zasnovana posebej za razstavni prostor Kina Šiška

© Nejc Ketiš/Kino Šiška

V Kinu Šiška je do 2. novembra na ogled razstava berlinskega umetnika Maxa Graua z naslovom Love & Work [floating], ki je bila zasnovana posebej za ta razstavni prostor. Prosto lebdečo instalacijo novih in starih del ter fragmentov sestavljajo fotografije, risbe, e-maili, dnevniški zapisi, ljubezenska pisma prijateljem in drugim umetnikom. Kuratorja razstave: Lara Plavčak in Miha Kelemina.

Max Grau ustvarja na preseku vizualnih umetnosti in literature. Njegova pogosta besedilna praksa izhaja iz prvoosebne pripovedi, intimnih anekdot, fragmentov teorije in podatkov novičarskih spletnih strani, s čimer beleži in sledi emocionalnim teksturam vsakdanjega življenja, kjer se osebno prepleta s strukturalnim. Instalacija v Kinu Šiška združuje besedila, risbe in obledele fotografije na belem A4 papirju, ki visi s srebrnih trakov helijevih balonov.

V seriji pisem prijateljem in umetnikom Grau poskuša formulirati prijateljstvo kot dejanje ljubezn. Občudovanje se v tem primeru kaže kot potreba umetniške produkcije. Pisma spremljajo ilustracije, risbe ali fotografije. Nekatere se ponujajo kot povabilo gledalcu, druge ustvarjajo vzdušje, pri drugih gre za majhne skrivnosti, ki si jih delita en in drugi avtor.

Drugo skupino razstavljenih risb sestavljajo strani koledarja, v katerih Grau beleži tiste dni, ki jih v celoti preživi v postelji. Barviti akvareli z vidnimi potezami čopiča gledalcem prepuščajo branje, ali so krivci za te koledarske vnose dandanašnja izmučenost, boemska razuzdanost ali problemi duševnega zdravja.

Tretja serija vzporeja svetleče srebrne fotografije in dnevniške zapise. S kromiranim sprejem posrebrene podobe, vzete iz njegovega arhiva (snapshoti, avtoportreti, najdene podobe), se v odnosu do očišča gledalcev izmenično približujejo lesketajočim prekrivnim monokromom ali pa razkrivajo informacije svoje vizualne podobe. Na hrbtnih straneh je seznam dogodkov, ki so se zgodili v svetu ali umetnikovem življenju.

"Razstavljanje umetniškega dela ali objava besedila je vedno tudi dejanje prepuščanja svojega dela in idej, ki jih občinstvo samo kontekstualizira in rekontestualizira. Vsa dela na razstavi pripadajo odprtim, še vedno nastajajočim ciklom. Bolj kot konceptualno zaokrožene, jih poskuša zastaviti širše. Obiskovalci s premikanjem med prosto lebdečimi fragmenti in deli povzročajo rahlo vrtinčenje zraka, ki bo sčasoma spreminjalo postavitev in med njimi vzpostavilo vsakič nove krhke povezave," sta zapisala kuratorja razstave.

Max Grau (1988) je študiral umetnost v Saarbrücknu, Berlinu in Los Angelesu. Pri svojem delu uporablja različne medije, kot so video, besedilo, e-pošta, performans, fotografija, risba, zvok in tiskovine. Od leta 2016 sodeluje v izobraževalnem projektu *foundationClass v berlinski Kunsthochschule Weissensee, ki begunskim umetnikom in študentom umetnosti pomaga pri vstopu v nemški umetnostni izobraževalni sistem. Njegova dela so bila na ogled v galeriji La Croix v Los Angelesu, Kunstmuseumu Wolfsburg, galeriji Lily Robert v Parizu, artist-run prostoru Pet Projects v Perthu in v Digital Art Centru v Tajpeju. Februarja letos je pri založbi Hammann von Mier & Ruine izšla njegova prva knjiga "You See I’ve Always Wanted Things To Be Beautiful."