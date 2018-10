Deset kulturnih dogodkov od torka do nedelje

Tokrat priporočamo gostovanje nemške DJ-ke Helene Hauff, 11. Noč grozljivk po izboru Marcela Štefančiča jr., koncert skupine Borghesia, ki bo predstavila novi album, na katerem je uglasbila 12 pesmi Srečka Kosovela, premiero avtorskega projekta O čem govorimo, ko govorimo o ljubezni v režiji Maše Pelko in koncert funk dueta Knower.

Suspiria

Torek, 30. oktober

V GalerijiGallery Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Anje Jelovšek z naslovom Zbirka kamnov, na kateri bodo predstavljeni nenavadni kamni, ki niso bili izbrani, izkopani ali pobrani ampak ustvarjeni. Postopek "zbiranja" se je sicer zgodil samo na idejni ravni kot iskanje modeliranih reprezentacij kamnov s spleta ali pa digitalizacij naravnih objektov.

V Klubu CD Ljubljana bo ob 20.00 v okviru ciklov Glasbe sveta in Cankarjevi torki nastopila južnokorejska glasbenica Park Jiha, ki združuje klasični minimalizem s koreninami v korejskih ljudskih motivih in dinamiko postrockovega in sodobnega jazza.

sZinysEUElA

V K4 Ljubljana bo ob 23.00 nastopila nemška DJ-ka Helena Hauff, ki ustvarja minimalističen electro, wave in alter techno. Poleg nje bodo nastopili še: Schrauff, Nulla, Dipsas, Kosta, Levanael.

c8bS3h-Bkag

Sreda, 31. oktober

V Kinodvoru Ljubljana bo potekala 11. Noč grozljivk, tradicionalni maraton groze, gorja in gravža po izboru Marcela Štefančiča jr. Na ogled bo šest filmov: (17.00): Rosemaryjin otrok (r. Roman Polanski), (19.45): Overlord (r. Julius Avery), (22.00): Suspiria (r. Luca Guadagnino), (01.00): Pekel (r. Stefan Ruzowitzky), (03.00): Zlobni mrtveci (r. Sam Raimi), (04.45): Mrzla koža (r. Xavier Gens)

uvUhlagz-g4

Petek, 2. november

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 nastopila kultna elektronska alter-rock zasedba Borghesia, ki bo predstavila najnovejši album Proti kapitulaciji, na katerem je uglasbila 12 pesmi Srečka Kosovela. Za vizualno nadgradnjo koncertnega nastopa bosta poskrbela Boštjan Čadež in Lina Rica.

IAxDybNuI4o

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera avtorskega projekta O čem govorimo, ko govorimo o ljubezni, ki si jemlje za osnovo izbor dvanajstih kratkih zgodb ameriškega pisatelja in pesnika Raymonda Carverja. Krstna uprizoritev priredbe raziskuje format dramskega gledališča in razsežnosti, ki jih to gledališče lahko dosega v kontekstu sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Obenem si želi na vsebinski ravni ohraniti stik, ki nastane ob srečanju mladih ustvarjalcev z literarnim velikanom, kakršen je Raymond Carver in premišljanju teme, kakršna je ljubezen. Režija: Maša Pelko

© Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 potekal Finale Klubskega maratona 2018, na katerem bo nastopilo vseh 6 letošnjih maratoncev: Apory Museum, balans, Baltazar, China_traffic, Maskardh in Samuel Blues.

9GKBCfQzR6E

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo od 2. do 5. novembra v organizaciji Združenja filmskih snemalcev Slovenije potekal balKam-pregled najzanimivejših in najuspešnejših filmov zadnjih dveh let v povezavi s snemanjem in filmsko fotografijo s področja bivše Jugoslavije. Filme so izbrala nacionalna združenja direktorjev fotografije: ASBH (Bosna in Hercegovina), SAS (Srbija), MSC (Makedonija), HFS (Hrvaška) in ZFS (Slovenija). Vsako nacionalno združenje je predlagalo po en celovečerni igrani, dokumentarni in kratki film. Poleg projekcij igranih in dokumentarnih del bo potekala tudi okrogla miza o delovnih pogojih direktorjev fotografije na področju Balkana, predstavitev knjige Mustafe Mustafića Vonj po filmskem traku, zavod za uveljavljanje pravic AIPA pa bo pripravil predavanje o avtorskih pravicah na območju držav bivše Jugoslavije.

Sobota, 3. november

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 v okviru Musicology Barcaffe Sessions nastopil funk duet Knower, ki ga sestavljata bobnar in producent Louis Cole ter pevka Genevieve Artadi. Na koncertu bosta s spremljevalno skupino predstavila svoj četrti album Life.

RAx0uB7iSN0

Nedelja, 4. november

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nizozemski trio The Homesick, ki je navdušil na lanskem festivalu MENT Ljubljana. Za ogrevanje bo poskrbel domači garažni punk/grunge trio 7AM.

vxvt35WERPk