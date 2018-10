"Gledališče, ki je odprto in vključujoče, je del razrednega boja in družbenega razvoja"

Letošnje Borštnikovo srečanje je minilo v znamenju družbeno-kritičnih govorov, ki so naslavljali tudi v občinstvu prisotne politike

Govor Janeza Janše, direktorja Maske, je bil namenjen nekdanjemu in aktualnemu predsedniku vlade. Oba sta bila namreč tudi v občinstvu.

Festival Borštnikovo srečanje, ki se je včeraj zaključil v Mariboru, je minil v znamenju sobivanja institucionalnega in neinstitucionalnega gledališča. Takšen je bil že izbor tekmovalnih predstav in tudi veliko nagrado za najboljšo uprizoritev je dobila koprodukcija Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana z naslovom 6 v režiji Žige Divjaka.

Kot ugotavlja strokovna žirija 53. Festivala Borštnikovo srečanje (FBS), je letošnja deseterica uprizoritev v tekmovalnem programu po izboru Zale Dobovšek v marsičem izstopajoča.

"Prvič doslej je festival v tolikšni meri udejanjil svojo naravo srečanja kot sobivanja repertoarnih gledališč in neinstitucionalnih producentov. Poleg osrednjih ljubljanskih institucij in kranjskega gledališča, ki so na odrih Borštnikovega srečanja tako rekoč stalni gostje, smo si ogledali tudi tri nevladne produkcije, kakršne se v obstoječem formatu znotraj javnih zavodov zelo verjetno ne bi mogle realizirati, ter tri koprodukcije, ki tudi po zaslugi povezovanja institucionalnega in nevladnega zmorejo uresničiti svojo idejno, izvedbeno in produkcijsko ambicioznost," je žirija zapisala z zaključnem poročilu.

Nevladna scena je bila tudi nagrajena. Posebno Borštnikovo nagrado po presoji žirije je za edinstveno performativno gesto prejela predstava Skupaj v koprodukciji Pekinpaha, Vie Negativa in Centra urbane kulture Kino Šiška. Nagrado za igro pa sta med drugim prejela Uroš Kaurin in Vito Weis za vlogi v predstavi Heroj 2.0 - Predstava vseh predstav v koprodukciji KUD Moment in Zavoda EN-KNAP. "Gledališče, ki je odprto in vključujoče, je del razrednega boja in družbenega razvoja. Za nikogar nam ni vseeno, od Kungote do Bruslja," je ob prejemu nagrade dejal Kaurin. "Gledališče je vse, kar se išče. In čudovito je, če se išče skupaj," pa je dejal Marko Mandić iz zasedbe Skupaj.

Nagrado za režijo so podelili Nini Rajić Kranjac za predstavo Naš razred Prešernovega gledališča Kranj, Mestnega gledališča Ptuj in Mini teatra Ljubljana. Celoten igralski kolektiv iz te predstave si je prislužil tudi nagrado za igro, enako še Matej Puc za vlogo v predstavi Sen kresne noči Mestnega gledališča ljubljanskega in Aljaž Jovanović v Visoški kroniki SNG Drama Ljubljana, kjer je močno izstopala tudi mlada igralka Tamara Avguštin.

Največji aplavz na podelitvi nagrad ob zaključku FBS je razumljivo požel dobitnik osrednje nagrade - Borštnikovega prstana za življenjsko delo. Igralcu Janezu Škofu ga je izročila lanska dobitnica Saša Pavček, ki ga je opisala kot "igralca toplega srca in globokega uma". Sam je dejal, da prstan jemlje kot veliko priznanje, a da se hkrati zaveda, da bo jutri spet običajen dan.

Slovesnost, ki sta se jo med drugim udeležila predsednik vlade Marjan Šarec in minister za kulturo Dejan Prešiček, je na trenutke imela tudi politično noto. Škof je ob prejemu prstana prebral besedilo novinarja Boštjana Videmška o grozotah v Sredozemlju. "Grobo, načrtno in sistematično nas delijo na nas in njih. Jezik sovraštva, ulice in jarkov je postal jezik uradne politike in medijev," je med drugim navedel.

Še bolj neposreden je bil direktor Maske Janez Janša, ki je prevzel nagrado za najboljšo uprizoritev - ekipa predstave 6 je namreč trenutno na gostovanju na Hrvaškem - z majico z napisom I feel človek in v družbi skupine priseljencev iz Azije. "Prejšnja vlada je zaprla meje te države za ljudi, ki so bežali pred vojno, nasiljem in smrtjo. Zelo lahko bi se zgodilo, da teh fantov ne bi bilo tukaj, tako kot ni sto tisočev ljudi, ki ne morejo priti do tja, kjer bi lahko živeli normalno. Ministrstvo za kulturo v vladi Mira Cerarja je zavrnilo kritični glas, ki je hotel spregovoriti o tej politiki. Zavrnilo je financiranje predstave 6, ki je po mnenju žirije najboljša uprizoritev v prejšnji sezoni," je dejal in prisotna politika pozval, naj tovrstne prakse ustavita.