Odnosi moči

Reški kolektiv Fokus Grupa je svoj projekt v trajanju "Nevidna materija" nadgradil z delom "East Art Map" slovenske skupine Irwin

V KC Tobačna 001 v Ljubljani bodo 7. novembra ob 19.00 odprli razstavo Fokus Grupe z naslovom Nevidna materija, ki je nastala ob koncu dvomesečnega rezidenčnega bivanja v Ljubljani. Člana leta 2012 ustanovljenega reškega kolektiva Iva Kovač in Elvis Krstulović se že več let ukvarjata z odnosi moči v umetnostnem sistemu, ki je inherentno povezan z ekonomsko in družbeno ter tudi s politično stvarnostjo. Kustosinja razstave: Alenka Gregorič.

Njuno preučevanje umetnostnih institucij je prikazano v obliki analitičnih grafikonov, ki skupaj z besedili, dokumentarnim gradivom, fotografijami in videi služijo kot podstat prostorskih instalacij in intervencij. Vprašanj delovanja sistema, vidnih in nevidnih medsebojnih povezav, metodologij dela in internih struktur institucij ne povezujeta samo z organizacijami, ki so predmet njune analize, temveč s širšo sliko določenega geopolitičnega območja.

V umetniških rezidencah, na delavnicah ter na različnih razstavah skušata s svojim delovanjem ustvariti sinergijo z galerijskim prostorom, zato sta se tokrat odločila, da nadgradita svoj projekt v trajanju "Nevidna materija" z delom "East Art Map" slovenske skupine Irwin. Podatke, vzete iz na mednarodnem prizorišču umetnosti delujoče založniške platforme e-flux, združujeta s podatki raziskovalnega projekta "East Art Map", ki se posveča vzhodnoevropskemu geografskemu in političnemu območju.

Umetnika se želita vsaj deloma distancirati od izbora informacij, ki jih hočeta procesirati in obdelovati, zato se odločita združiti dve različni mednarodno pomembni platformi za umetnost. Računalniški program razvršča imena umetnikov, vključenih v "East Art Map", na podlagi objav njihovih imen na e-fluxu, s čimer se izoblikuje obča slika prisotnosti in razstavnega delovanja umetnikov izbranega geografskega območja v globalnem umetnostnem institucionalnem sistemu.

Na razstavi so poleg grafičnega prikaza praviloma nevidnih informacij na ogled tudi dela drugih umetnikov (Marina Abramović, Tomislav Gotovac, Ion Grigorescu, Irwin, Neue Slowenische Kunst, Mladen Stilinović), ki so bili povabljeni k sodelovanju na podlagi selekcijskega dejavnika, ki se nanaša na trenutno raziskavo. Glavni eksponat razstave je tako mapa povezav, generiranih z računalniško obdelavo podatkov, vzporedna razstava pa je le ilustracija standardnih form razstav.