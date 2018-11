Baletni diptih na glasbo slovenskih skladateljev

Baletni večer na novo avtorsko glasbo Milka Lazarja in Draga Ivanuše

Moški z nožem

© Darja Štravs Tisu

V SNG Opera in balet Ljubljana bo 8. novembra ob 19.30 premiera baletnega diptiha Moški z nožem/Kompozicija na glasbo Milka Lazarja in Draga Ivanuše ter v koreografiji Matjaža Fariča in Sanje Nešković Peršin. Večer pod vodstvom dirigenta Marka Hribernika je posvečen 100. letnici poklicnega ljubljanskega baletnega ansambla.

Izhodiščna točka v delu z naslovom Moški z nožem so bile po besedah Matjaža Fariča slike in skice Riharda Jakopiča, še posebej slika Mož z bodalom, na kateri je Jakopič upodobil moškega, ki je v močni notranji gesti, tik pred vzgibom, da stori grozovito dejanje. "Koreografija temelji na Jakopičevih delih, v katerih so zajeti trenutki, ki izpričujejo izjemen občutek za gib in dramatičnost. Seveda gre pri interpretaciji slikarskih del za osebni pogled opazovalca, ki s svojimi izkušnjami dopolnjuje celoto nekega dela. Vendar pa so Jakopičeve študije in slike zasnovane tako, da kar kličejo po temeljitem razmisleku o širšem kontekstu tega, kar vidimo, ter ponujajo izjemno izhodišče za razvoj serije dogodkov, ki lahko tvorijo dinamično odrsko dogajanje.

Predstavi lastna interpretacija likovnih del se zgodi v prehajanjih med pozicijami v prostoru, telesnimi gestami in oblikami, ki so na videz nepovezane. Kompozicijske celote niso dobesedna upodobitev Jakopičevih del, temveč služijo kot izhodišče za ustvarjanje nove – plesne celote, v kateri ples ne interpretira glasbe in v kateri tudi glasba ne igra za ples, čeprav oba elementa črpata iz istih predlog."

V drugem delu z naslovom Kompozicija, si je Sanja Nešković Peršin predvsem prizadevala ustvariti atmosfere, v katerih bi izpostavila posameznika, ujetega v sistem, iz katerega pa si želi izstopiti ter si vzeti čas za premislek. Po njenih besedah predstava črpa iz našega zavednega dostopa do prostorov, ki se nam izmikajo, so nam velikokrat nepredstavljivi in jih lahko udejanjimo samo v sanjah.

V pogojih, ko se nam množice slik odmikajo in predstavljajo kaotično stanje sveta, v katerem živimo, si želimo jasen pogled, ki bo našo predstavo sveta odslikal s fragmentirano zgodbo, ki pa bo nosila želeno jasnost, kje in kdo smo. Plesno-scenska uprizoritev razpira priložnost za poetično plesno govorico in vzpostavlja vzorce, kjer so sanje dovoljene. Še več, kjer postajajo neizogibne.

Dirigent: Marko Hribernik, asistent dirigenta: Gašper Salobir, koncertni mojster: Igor Grasselli, dramaturginja: Staša Prah (Moški z nožem), scenografinja: Meta Grgurevič, kostumograf: Uroš Belantič, oblikovalec svetlobe: Borut Bučinel, asistentka kostumografa: Nina Čehovin.