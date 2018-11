Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo razstavo Mesta trajnosti. Paviljoni, manifesti in kripte, ki jo je pripravila kustosinja Zdenka Badovinac, skupinsko fotografsko razstavo z naslovom Če bi Slovenija bila, na kateri se bo predstavilo 18 sodobnih slovenskih fotografov, 36. mednarodno arhitekturno konferenco Piranski dnevi arhitekture, gostovanje slovitega gledališča Maksima Gorkega iz Berlina s predstavo Heinerja Müllerja Stroj Hamlet in premiero plesno-gledališke predstave Rojstvo Venere.

Četrtek, 15. november

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Pečeno pohištvo, ki predstavlja eksperimente z odpadno plastiko – različne vzorce pečenih plošč, nastalih v opekaču, in primere njihove uporabe. Pečeno pohištvo je ideja o samoproizvodnji materiala, iz katerega bi se lahko na standardne načine izdelovalo pohištvo. Avtorici razstave: Nuša Jelenec in Nina Mršnik.

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Mesta trajnosti. Paviljoni, manifesti in kripte. Aprila letos so v Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, ki deluje v okviru berlinske Nationalgalerie, odprli razstavo Hello World, pri kateri je sodelovala tudi Moderna galerija in ta del razstave si bo sedaj mogoče ogledati tudi v MSUM. Sekcija znotraj razstave Hello World – Revisions of a Collection, ki so jo poimenovali Mesta trajnosti. Paviljoni, manifesti in kripte, predstavlja pretežno izbor del vzhodnoevropskih povojnih avantgard iz zbirke Moderne galerije Arteast 2000+ ter nekaterih drugih javnih in zasebnih zbirk. Kustosinja razstave: Zdenka Badovinac. Otvoritveni program: Vadim Zakharov: Moskovski konceptualizem, ki ga predstavlja Vadim Zaharov – pogoji (3-urni performans) in Kikimore: 15 11 Vaiki (zvočni performans).

© Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin

Petek, 16. november

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo Drugačni svetovi 2018, ki predstavlja projekte desetih izbranih avtorjev Photonovega natečaja za mlade in uveljavljajoče se ustvarjalce (do 35 let) na področju sodobne avtorske fotografije z območja CEE regije. Njihova aktualna produkcija ponuja vpogled v najnovejše tendence sodobne fotografije v tej regiji. Sodelujejo: Banhegyesy Antal, Balazs Deim, Ora Hasenfratz, Eli Joteva, Magda Kuca, Marin Mešter, Matko Meštrović, Zuzana Pustaiova, Rina Vukobratović in Primož Zorko.

Balazs Deim: Flying Object Space (2017)

Na Gradu Rajhenburg Brestanica bodo ob 19.00 odprli skupinsko fotografsko razstavo z naslovom Če bi Slovenija bila, na kateri se bo predstavilo 18 sodobnih slovenskih fotografov. Projekt je idejno zasnoval priznani francoski fotograf slovenskega rodu Klavdij Sluban, ki je na podlagi odprtega poziva izbral avtorje, ki so med letoma 2015 in 2018 razvijali svoje fotografske serije. To so: Jošt Dolinšek, Jošt Franko, Katja Goljat, Ciril Jazbec, Irena Jurca, Jurij Korenjak, Primož Korošec, Tereza Kozinc, Meta Krese, Robert Marin, Dejan Mijović, Matej Povše, Boštjan Pucelj, Matjaž Rušt, Klemen Skubic, Nina Sotelšek, Ana Zibelnik in Manja Zore. Razstava tematizira sodobno Slovenijo in vpetost avtorjev v njen vsakdan. Isto temo fotografi interpretirajo na različne načine. Serije tako prikazujejo globalizirana predmestja, izseljence v ekonomsko razvitejše države, življenje v družinski celici in introspektivne projekte, ki se ukvarjajo s posameznikovo vpetostjo v bivanjsko okolje.

Jošt Franko: Ida

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesne predstave koreografinje in plesalke Maje Delak z naslovom Samo za danes. Po solu Kaj če (2013) in večletnem delovanju v kolektivu Tatovi podob Delakova začenja s koreografijo pentagrama ustvarjalk različnih generacij. Gre za navidezno počasno instantno kompozicijo, kjer avtorice pogledu namerno izpostavljajo manj vidne, manj očitne materialnosti, telesnosti, stanja. V spreminjajočem in ponovno nastajajočem prostoru zvočnih pokrajin je izhodiščni princip sprotno pogajanje in dogovarjanje različnih gledišč, tudi z občinstvom. Ponovitev: 17. novembra ob 20.00

© Nada Žgank

Na Ljubljanskem gradu bo ob 21.00 v okviru Jazz kluba Ljubljanski grad nastopil nigerijsko-britanski kitarist Femi Temowo, ki ga zaradi izvirnega pristopa igranja kitare, označujejo kot novo zvezdo jazz kitare.

Sobota, 17. november

V Gledališču Tartini Piran bo ob 10.00 potekala 36. mednarodna arhitekturna konferenca Piranski dnevi arhitekture z naslovom Arhitektura je kultura, na kateri bodo sodelovali: Gernot Hertl, Amir Vuk Zec, mccullough mulvin architects, Palmar Kristmundsson, Pedevilla architetti, Dekleva Gregorič arhitekti in unparelld'arquitectes. Konferenca se bo zaključila ob 20.00 v razstavišču Monfort v Portorožu s slovesno 30. podelitvijo priznane mednarodne arhitekturne nagrade Piranesi 2018 in z odprtjem spremljevalnih arhitekturnih razstav, med katerimi je najpomembnejša razstava za nagrado Piranesi 2018.

V SMG Ljubljana bo ob 19.30 gostovalo slovito gledališče Maksima Gorkega iz Berlina s predstavo Heinerja Müllerja Stroj Hamlet. Gre za projekt Exil Ensembla, platforme za profesionalne umetnike, ki so prisiljeni živeti v izgnanstvu. Sedem umetnikov iz Sirije, Palestine in Afganistana tako od novembra 2016 kot del te platforme deluje v Gledališču Maksima Gorkega. V Stroju Hamlet se posveča dramatiku, ki radikalno preizprašuje položaj intelektualca v svetu, secira Shakespeara in potem preostale fragmente spet sestavi. Režija: Sebastian Nübling

© Ute Langkafel

Nedelja, 18. november

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 potekalo srečanje z naslovom Apel! Za delo brez prekarnosti, na katerem bodo združili pogled civilne družbe na fenomen, ki ostaja na margini pozornosti in konkretizacije politik. Za glasbeno spremljavo bodo poskrbeli Zoran Predin, Demolition Group in Kombinatke. Moderator: Juš Milčinski

V Kosovelovem domu Sežana bo ob 20.00 premiera plesno-gledališke predstave Rojstvo Venere, ki je nastala v koprodukciji Muzeum Ljubljana in Kina Šiška Ljubljana. Gre za projekt v režiji Barbare Novakovič Kolenc, ki je svoje korenine našel v dramskem besedilu Iva Svetine in ki ponuja širok spekter tem o obdobju renesanse in slikarstvu quattrocenta.