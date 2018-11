Sodobna japonska kinematografija

Kino Bežigrad bo že četrtič gostil Teden japonskega filma, na katerem si bomo lahko ogledali štiri filme različnih žanrov.

Čudovito življenje

V Kinu Bežigrad bo med 12. in 16. novembrom v sodelovanju z Veleposlaništvom Japonske v Ljubljani potekal Teden japonskega filma. Na ogled bodo štirje filmi različnih žanrov sodobne japonske kinematografije, ki so jih posneli režiserji mlajše generacije.

Festival bo 12. novembra ob 19.00 odprl film Čudovito življenje (r. Osamu Minorikawa), posnet po resnični zgodbi treh upokojenk iz odročne vasi, ki se zaradi težkih življenjskih razmer odločijo za nenavadno pot nabiranja in prodaje listja različnih dreves za garniranje tradicionalnih japonskih jedi. Skozi njihovo poslovno pot se kot neizkušene podjetnice srečujejo z mnogimi težavami, medsebojnimi konflikti ter družinsko dramo.

Naslednji dan, 13. novembra bo na ogled film Družina preživetja (r. Shinobu Yaguchi), ki govori o tipični, povprečni družini iz Tokia, ki se znajde sredi električne apokalipse. V krizi se odločijo, da zapustijo metropolo ter začnejo novo življenje na podeželju. Zgodba je polna zabavnih preobratov in dogodivščin, v njej pa lahko opazujemo tudi razgibano družinsko dinamiko, ki temelji na pomembnosti družinskih odnosov.

V četrtek, 15. novembra bo sledil animirani film V času EVE: Film (r. Yasuhiro Yoshiura), ki je nastal po istoimenski šestdelni animirani seriji iz leta 2008. V njem spremljamo srednješolca Rikuo in Masaki, ki nas popeljeta v prihodnost, kjer človeštvu služijo androidi, ki pa so na las podobni ljudem. Velja vsesplošna etična zapoved, da je ljudi ter androide prepovedano obravnavati enakopravno. Ko radovedna mladostnika odkrijeta kavarno "Time of EVE", v kateri kršijo zapovedi etičnega odbora, pričneta drugače gledati na androide. Primorana sta se soočiti s starimi ranami izdaje ter sprejeti težke odločitve, ki vplivajo na odnos z njunima družinama ter prijatelji.

Teden japonskega filma se bo zaključil v petek, 16. novembra s projekcijo grozljivke Kompleks (r. Hideo Nakata), ki predstavlja zgodbo študentke Asuko, ki ob nenadni smrti soseda začne raziskovati nenavadne dogodke v kompleksu, kjer živi. S podporo čistilca in desetletnika se upira temu, da tudi sama postane naslednja žrtev. Ali ji bo uspelo?

