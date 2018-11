REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Kurzschluss prihajata Sven Väth in Fatboy Slim, v K4 se bodo predstavili varovanci londonske založbe Critical Music Kasra Critical, novozelandski duo The Upbeats, Misanthrop, v Dvorani Gustaf pa bodo na večeru drum'n'bassa nastopili: italijanski grandmaster Akrom, DJ Cherw iz Češke in domača zasedba DJ-ev (Theejay, Kryptønite, Aniline, DJ Wooga).

Fatboy Slim

Petek, 16. november

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Thon Kland)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Re:akcija: Neurofunk vs Jump Up (Akrom, DJ Cherw, Theejay, Kryptønite, Aniline, DJ Wooga)

dbl9RJC7Kog

(22.00): Božidar Ljubljana: Commercial Break in Elovetric (DJ set)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Martee (DJ set)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Volk (DJ set)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Bodywork: Ignition (Dante Benami, Katja Kathron, DJ Trick-C)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: SUBØ: Bojler w/ Manara (Manara, cl_tr & Playboi Cati, Peglasus, Futon, TMA; VJ: Smech)

kuTcHuRY2D0

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB (Kasra Critical, The Upbeats, Misanthrop, Lunik, Aveho b2b Spencah, MidAir b2b Trdee, Wubsonik, 2 Green)

GGAutj05H4U

(23.00): Kurzschluss Ljubljana: Cocoon (Sven Väth, Fabe, Johannes Volk)

y37cDo_CTu4

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Liquid Lights (DJ Marino)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Never Enough I Am Fucked Up (Dojaja, Pohalino, Brtinzz, Chibba, Levis, Michelangelo, Thomas)

1e9TFTxeV0Y

Sobota, 17. november

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rave Voyeur (Tolstoyed)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Arena: Bronski, Alex Ranerro. Bar: Evident, Christian Kroupa / Alleged Witches)

rAxQrLr52uY

(23.00): Kurzschluss Ljubljana: Fatboy Slim (Main stage: Peter, Tim Urbanya, Fatboy Slim, Mike Vale. 2nd stage: Nikashy, Kustech, Sara Popovic, M.Oder)

qLyBwBb-PW0

(23.00): Moment Bar Ljubljana: I Am Fucked Up Never Enough (Sputnik, Luxia, Lucky Left, Von Pintar, Andy Raze,RZ, Kiki, Levis)