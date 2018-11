Brazilska plesna senzacija ponovno v Ljubljani

Enkraten spoj afrobrazilske senzualnosti, baletne miline in sodobne gledališke ekstravagance.

Vrtenje

© Jose Luiz Pederneiras

V Cankarjevem domu bo danes, 14. novembra ob 19.30 nastopila brazilska plesna senzacija Grupo Corpo pod vodstvom koreografa Rodriga Pederneirasa, ki se po petih letih vrača v Ljubljano. Skupina, ki je leta 2015 praznovala 40-letnico delovanja, se bo predstavila s plesnim diptihom Plesna simfonija in Vrtenje. Preko plesa skupina razkriva vse vidike Brazilije: njeno preteklost in prihodnost, visoko in popularno kulturo, tuje vplive in lokalni pridih ter pri tem ustvari enkraten spoj afrobrazilske senzualnosti, baletne miline in sodobne gledališke ekstravagance.

Skupina Grupo Corpo je bila ustanovljena leta 1975 kot družinski podvig. Brata Paulo in Rodrigo Pederneiras sta skupino vodila, sestra Miriam je bila ena od plesalk, starši pa so se izselili iz hiše v mestu Belo Horizonte, da je v njej lahko delovala novoustanovljena zasedba. Že prvo delo Maria Maria je doživelo uspeh pri občinstvu in kritiki, danes pa plesna skupina uživa svetovno slavo.

Plesno simfonijo je umetniški vodja Paulo Pederneiras zasnoval leta 2015 kot retrospektivni pregled 40-letnega delovanja skupine Grupo Corpo. Marco Antônio Guimarães, avtor antoloških del, kot sta 21 (1992) in Bach (1996), v prvi simfoniji, ustvarjeni posebej za Grupo Corpo, prefinjeno zgodbo prepleta z izvirnimi glasbenimi odlomki iz koreografij ansambla. Z venčkom glasbenih tem, napisanih za 90-članski Filharmonični orkester Minas Gerais in povezanih z interludiji brazilske glasbene skupine Uakti, je Rodrigo Pederneiras poustvaril najboljše koreografije iz štiridesetletnega repertoarja ter ustvaril sintezo koreografskih prvin, ki so postale zaščitni znak skupine. Zgodovinsko ozadje plesnega mozaika izrisuje 8 x 16 metrska kulisa, ki jo sestavlja več kot tisoč fotografij iz osebnih arhivov umetnikov, ki so v minulih štiridesetih letih sodelovali z Grupo Corpo - od plesalcev in baletnih mojstrov - do tehničnega osebja.

YJOpJK9Dpf4

Predstavo Vrtenje so navdihnili rituali "umbanda,"’ ene najbolj razširjenih brazilskih religij, ki je nastala z združevanjem na afriških verskih tradicijah osnovanega kulta kandomblé z rimskim katolicizmom in kardecizmom. Enajst glasbenih tem, partitur brazilske fusion skupine Metá Metá, je navdihnil eksu, najbolj človeško božanstvo oz. duh (oriša) – nujni akter v obredih religij afriškega izvora. Grupo Corpo se je v proučevanju ritmične glasbene teme Metá Metá podala na raziskovanje afrobrazilskih kultov, dediščine plemenskih religij nekdanjih črnskih sužnjev. Koreograf Rodrigo Pederneiras na podlagi lastnih izkušenj ritualov "kandomblé" in "umbanda", še zlasti obredja, med katerim se vzpostavi stik z bogu podobnim bitjem eksu (giras de Exu) re(konstruira) besednjak hipnotičnih kretenj in gibov. Paulo Pederneiras je scenografijo oblikoval kot instalacijo, na kateri telesa plesalcev ovije v enako črno tančico, kot prekriva tri stene odrske črne škatle, plesalke in plesalci pa nastopajo z golimi prsmi in belimi krili iz surovega lanu.