Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 se po štirih letih vrača italijanska DJ legenda Francesco Del Garda, v Klubu Monokel in Klubu Tiffany pa bo zaključek festivala Grounded z novim live actom futuristične rRoxymore, hibridnim setom Kablam, vzhajajočo članico kolektiva Discwoman Ariel Zetina, poliritmično Loft, milanskim lomilcem Rapala700 in domačimi DJ-ji.

Francesco Del Garda

Petek, 23. november

(20.00): LP Bar Ljubljana: Hot Cues Crew (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (DVMIR)

(22.00): Božidar Ljubljana: Like A Jungle Sometimes (Borka & Čunfa)

(23.00): K4 Ljubljana: Just Us (Francesco Del Garda, Dipsas, Limc, Simm, Marin; VJ: fšk, Ludovich)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave riders: Electro riders (Torulsson, Kobayashii; posebni gost: Skinar; VJ: Maii)

(23.00): Kino Udarnik Maribor: HushHush (Lea Dobricic, GLIA, Mobo)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: 56315: Handy Jandy w/ spejs (Handy Jandy, Some1Else, kaluza8, Tschimy, Pinta, Junker. VJ: casi)

(23.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Machine City (Alfredo Mazzilli, Gesta, Lunatik, Herman K vs RSN)

(23.00): Klub Monokel in Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Festival Grounded (rRoxymore live!, Kablam, Loft, Ariel Zetina, R36, Rapala700, Tetsuo, Futon. Warrego Valles. Vizualne intervencije: 5237, Smech)

(23.59): Študentski kampus Ljubljana: Innocent Music Showcase (Aney F. & Uno Taman)

Sobota, 24. november

(22.00): Božidar Ljubljana: Overload 10th Release Celebration (Guzy, Marc Grabber, Brlee, Mobo, Cajhen)

(23.00): K4 Ljubljana: Techno Oldies Goldies (Techno: Dojaja, Veztax, Ulix. House: Vuka, Byn)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: SNIF (Live: Anklklan, 50 Franks, Wnde. DJ-ji: Lil Ris, Mondi Jale, Novack, Shao)

