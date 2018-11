Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo premiero predstave Izumitelj na zemlji, ki obeležuje 120. obletnico rojstva Antona Podbevška, razstavo fotografij Davida Byrna, ustanovitelja in pevca kultne skupine Talking Heads, razstavo francoske umetnice Nathalie Du Pasquier, ene od ustanovnih članic ikoničnega italijanskega oblikovalskega kolektiva Memphis Group, IV. Decembrski sejem ilustracije in koncert nigerijskega glasbenika Keziaha Jonesa.

Četrtek, 29. november

V SMG Ljubljana bo ob 19.00 premiera predstave Narodna sprava: Krajine svobode, umetniško-političnega popotovanja po krajinah protifašističnega in komunističnega spomina, ki ga ni strah poetičnosti, čustvenosti, čutnosti in eksperimentalnosti, hkrati pa konceptualno in racionalno zarisuje problem izbrisa teh spominov iz današnje evropske družbe. Uprizoritev se ukvarja s protifašistično zgodovino v Sloveniji in Jugoslaviji. Na podlagi dokumentarnega gradiva, kot so dnevniki partizank iz 2. svetovne vojne, in intervjuji z njimi, bodo odprli širša vprašanja o protifašističnih herojinjah, o ženskem obrazu vojne ter odnosu med spominom in zgodovino. Režija: Ana Vujanović, Marta Popivoda

© Ivian Kan Mujezinović

V Contra Gallery Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo fotografij Davida Byrna, ustanovitelja in pevca kultne skupine Talking Heads. Njegovo zanimanje za fotografijo in dizajn se je začelo že med študijem, vendar je svoja dela začel razstavljati šele na začetku 90-ih let. Njegove fotografije lahko razdelimo na tiste, ki so bile posnete na potovanjih, in tiste, ki so nastale v njegovem studiu - od polaroidov do digitalnih procesov.

V GalerijiGallery Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Jare Vogrič z naslovom Lullaby for Lunacy. Večmedijska prostorska instalacija preizprašuje koncept kolektivnega in osebnega nezavednega na podlagi arhetipov sanjanja ter raziskuje zvočne in literarne aspekte tradicionalnih uspavank. Umetnica se poigrava z nezavednim in ga uporabi kot material za ustvarjanje metafizičnih pokrajin, podob in zvokov, ki v GalerijaGallery tvorijo site specific prostorsko postavitev in gledalcu omogoča večplastno senzorično izkušnjo.

© Jaka Varmuž

V APT Novo mesto bo ob 20.00 premiera predstave Izumitelj na zemlji, ki obeležuje 120. obletnico rojstva Antona Podbevška, katerega poezijo povezujejo z začetkom zgodovinske avantgarde na Slovenskem. S sledenjem notranjim napetostim njegove poezije si prizadeva odrsko aktualizirati Podbevškov "kozmični anarhizem," ki izraža silo neskončne ekspanzije roba mogočega. Režija: Bara Kolenc

© Barbara Čeferin

Petek, 30. november

V MGLC Ljubljana bodo ob 13.00 odprli razstavo Fair Game francoske umetnice Nathalie Du Pasquier, ene od ustanovnih članic ikoničnega italijanskega oblikovalskega kolektiva Memphis Group. Uveljavila se je z živimi, vpadljivimi grafikami in potiskanim tekstilom. Njene kompozicije, ki se spogledujejo z abstraktnostjo, so v resnici izdelane na podlagi maket, ki jih izdeluje sama. Z intervencijo in kompozicijsko razporeditvijo spreminja razstavni prostor v niz mikrookolij, v katerih se prepletajo slike, grafike, risbe, stenske poslikave, tapete in kiparske konstrukcije. Kustosinja: Kate Sutton

Nathalie Du Pasquier: Mano Libri Domino (2001)

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 19.00 odprli razstavo Ištvana Išta Huzjana z naslovom Naplavine. Tokratno postavitev je prostorsko umestil zgolj na tla, kamor je postavil okoli petnajst objektov, sestavljenih iz uporabnih predmetov, ki so bili navzoči v njegovem življenju, a jih ne potrebuje več, ker so zastareli, in tradicionalnega kiparskega materiala - pariškega gipsa. Kombinacija teh dveh elementov ustvarja Huzjanove Naplavine in s tem seveda predstavlja tudi izvirni vizualni nagovor umetnika samega. Kustosinja: Mateja Poljšak Furlan

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil srbski glasbeni fenomen Marko Louis, ki bo na svojem prvem koncertu predstavil svoj novi album Euridika. Po koncertu bosta za plesno razpoloženje poskrbela DJ Zeds in DJ Bayo.

Sobota, 1. december

V Vodnikovi domačiji Ljubljana bodo ob 17.00 odprli IV. Decembrski sejem ilustracije, na katerem se bo predstavilo 26 ilustratork in ilustratorjev starejše ter mlajše generacije.

V Gledališču Glej Ljubljana bo ob 19.00 premiera predstave Starci, ki je nastala v sklopu Glejevega rezidenčnega programa in v koprodukciji z AGRFT. Režiserja Tin Grabnar in Hana Vodeb sta več kot dve leti sta s starostniki iz različnih sfer življenja, ki pred tem večinoma niso imeli stika z gledališčem, gradila skupnost, ki se preko razkrivanja spominov s poetično interpretacijo starosti sooča z družbenimi predsodki do Starcev. Na odru se spomini tako prepletajo s pozabo, poetično s političnim, interpretacija z izkušnjo, magija z realnostjo. Izginule zgodbe in ljudje postanejo resnični, strahovi se razblinjajo v prazen nič.

© Hana Vodeb

Nedelja, 2. december

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 nastopil nigerijski glasbenik Keziah Jones, ki je izumil svoj unikatni slog in žanr, ki ga je sam poimenoval kar blu funk. Poleg Fele Kutija sta njegova vzornika Miles Davis in Jimi Hendrix, njegova glasba pa mešanica afrobeata, funka in bluesa.

