Festival filmov, ki so jih posneli otroci

Na osmi ediciji mednarodnega festivala otroškega in mladinskega filma bodo predvajali 135 filmov z vsega sveta

Od 27. novembra do 1. decembra bo v Mariboru bo na treh različnih prizoriščih (Vetrinjski dvor, GT22, Lutkovno gledališče) potekal 8. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation, na katerem se predstavljajo filmski ustvarjalci, stari do 19 let. Na festivalu v organizaciji Društva za razvoj filmske kulture ter v koprodukciji Narodnega doma Maribor, Vetrinjskega dvora, Fundacije Sonda in Lutkovnega gledališča Maribor, se bo petih dneh odvrtelo kar 135 animiranih, igranih, dokumentarnih in eksperimentalnih filmov z vsega sveta.

Na otvoritvenem večeru, 27. novembra ob 18.00 v Lutkovnem gledališču, bodo predstavili izbor filmov iz treh starostnih kategorij: MINI filmarjev, starih do 10 let, MIDI, od 11 do 14 let, in MAXI, od 15 do 19 let; ter različnih zvrsti: igrane, dokumentarne in animirane. Filmski večer bodo popestrili tudi s plesno predstavo Me, My Selfie And I v izvedbi Tovarishie Junior S Centra plesa Maribor v koreografiji Maje Arzenšek.

Po besedah Hane Repše, programske vodje festivala, je ENIMATION največji festival v Sloveniji, ki prikazuje filme otrok in mladih. Delajo ga zato, da vzpodbujajo, navdušujejo in omogočajo malim velikim ustvarjalcem videti svoje filme na velikem platnu dvoran pred filmskim občinstvom.

V tekmovalnem delu se bodo odvrteli filmi avtorjev v treh starostnih kategorijah: MINI do 10 let, MIDI od 11 do 14 let, in MAXI od 15 do 19 let. Tričlanska mednarodna žirija, ki jo sestavljajo profesorica Mojca Guštin, filmar Mitja Mlakar in srbski filmar ter animator Miloš Tomić, bo izbrala po enega najboljšega iz vsake kategorije in skupnega zmagovalca, ki bo prejel glavno nagrado ENIMATION – Mali slon. V netekmovalni kategoriji SVEŽI bodo znova prikazali filme otrok in mladih iz slovenskih osnovnih in srednjih šol, ki se niso uspeli uvrstiti v tekmovalni program

Na zaključni dan festivala se bodo v Vetrinjskem dvoru v okviru Vilinskega mesta ob 11.00 predstavili mladi ustvarjalci iz OŠ Franceta Prešerna, OŠ bratov Polančičev Maribor, OŠ Fram in prve neformalne šole animiranega filma za otroke pri nas - ENIMATION school, na ogled pa bodo tudi dela njihovih vrstnikov iz Hrvaške in Belgije. Ob 17.00 pa bodo predvajali še najboljše mladinske in otroške igrane filme iz Slovenije, pa tudi iz Argentine: med drugimi Čudake, mlade mariborske avtorice Petje Horvat in filme, ki so nastali pod mentorstvom Luksuz produkcije: Izgubljeni v samotnih sanjah (Kostanjevica na Krki) in Opravljivka (ŠKTM Radlje ob Dravi in OŠ Muta).

V spremljevalnem programu bodo pripravili Delavnico prevajanja in podnaslavljanja filmov za študente z Robertom Petrovičem in Melito Koletnik Korošec, Delavnico ABC animiranega filma za učitelje v sklopu Filmske osnovne šole in Delavnico animiranega filma za srednješolce z enim najbolj nagrajevanih in cenjenih animatorjev s področja nekdanje Jugoslavije Milošem Tomićem.