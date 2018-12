Teden animiranih filmov v Ljubljani

Jubilejno izdajo Animateke bodo v Kinodvoru odprli z izbranimi filmi žirantov in razstavo letošnje rezidenčne umetnice Špele Čadež, ki bo ponudila vpogled v zakulisje njenih filmov

Samouni Road

Od 3. do 9. decembra bo v Kinodvoru in Slovenski kinoteki potekal 15. mednarodni festival animiranega filma Animateka, ki bo letos ponudil več kot 300 kratkih in 13 celovečernih filmov, med njimi tudi 24 filmov slovenskih avtorjev. Vrhunec jubilejne izdaje je intermedijska razstava VR/360°/IGRE@Animateka v MSUM Metelkova, ki združuje najboljše sodobne izkušnje virtualne resničnosti in 360-stopinjskega doživljanja animacije devetih mednarodno priznanih animatorjev in vizualnih umetnikov.

Najboljši novi kratki animirani filmi bodo na ogled v treh programih. Filmi iz srednje in vzhodne Evrope se potegujejo za nagrado občinstva DSAF in veliko nagrado mednarodne žirije. Študentski filmi se v tekmovalnem programu Mladi talenti Evrope potegujejo za nagrado, ki jo podeljujeta ALUO in Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, otroški filmi v Slonovem tekmovalnem programu pa za nagrado otroške žirije Slon.

Svetovni jagodni izbor bo predstavil program najboljših kratkih animiranih filmov z vsega sveta, bogat bo tudi program animiranih dokumentarcev, retrospektiva pa bo posvečena madžarskemu animiranemu filmu, v okviru katere bodo predstavili več kot stoletno zgodovino (od zgodnjih začetkov prek zlate dobe do sodobnih ustvarjalk in ustvarjalcev), zbranih v osmih programih za odrasle in otroke. Med njimi je tudi vzhajajoča zvezda mednarodnih festivalov Réka Bucsi, ki bo obiskala Animateko.

Med tekmovalnimi programi posebej izpostavljajo izbor študentskih filmov, ki so mu zaradi presežkov dodali še dva pregledna programa s selekcijo filmov šestih najboljših evropskih šol. V letu 2018 so po izboru Animateke najboljše evropske šole animiranega filma francoska La Poudrière, poljska Nacionalna filmska šola v Lodžu, estonska Akademija za likovno umetnost v Talinu, belgijska La Cambre iz Bruslja ter britanski Kraljevi kolidž za umetnosti in Nacionalna filmska in televizijska šola. Študentski program pa bo zaokrožila še selekcija filmov z oddelka za umetnost in oblikovanje univerze Moholy-Nagy v Budimpešti, ki je del retrospektive madžarskega animiranega filma.

Med celovečernimi filmi se bodo zvrstili: noir triler Ruben Brandt ‒ Zbiralec, temačna pripoved Volčja hiša, pretresljiva animirana dokumentarca Samouni Road in Švicar Chris ter tudi srednjemetražni film Ta veličastni kolač!. Za zamudnike bodo predvajali film Otok psov, celovečerca Sin bele kobile in Okrožje pa sta del programa Madžarska na obisku. Za otroke so pripravili pripoved o družinskih vezeh Mirai, film Kapitan Morten in kraljica pajkov ter tri filme irskega studia Cartoon Saloon: Skrivnost iz Kellsa, Pesem morja in Parvana – zgodba o neverjetnem potovanju.

EEc3R3Pn0FA

Ob jubileju bodo festival obiskali tudi pomembni gosti. Med njimi bodo avtorja celovečerca Emma De Swaef in Marc James Roels, ki bosta v sliki in besedi predstavila lutkovno mojstrovino Ta veličastni kolač!, Kaspar Jancis, ki bo v slovensko distribucijo pospremil Kapitana Mortena in kraljico pajkov, Milorad Krstić, režiser madžarskega noir trilerja Ruben Brandt – Zbiralec in producent animiranega dokumentarca Švicar Chris Siniša Juričić.

zMDapmk09Bw

Kinodvorova galerija bo posvečena "rezidenčni umetnici" Špeli Čadež (skupaj z Zarjo Menart sta ustvarili letošnji festivalski plakat), ki nam bo z razstavljenimi lutkami, scenografijami, rekviziti, skicami in zgodborisi ponudila vpogled v zakulisje filmov Boles in Nočna ptica ter napovednika za televizijsko serijo Oranžna je nova črna. Vitrine kinotečne kavarne in dvorane pa bodo v času festivala krasile risbe iz dnevnikov Rastka Ćirića, ki je vsa leta vneto in zavzeto portretiral gostujoče avtorje in avtorice ter festivalski utrip.

Poleg filmskega programa bo festival ponovno ponudil tudi strokovno platformo AnimatekaPRO v Stari mestni elektrarni, na kateri nas skozi serijo predavanj, okroglih miz, tematskih predstavitev in pogovorov z avtorji seznanjajo s pomembnimi temami na področju avtorskega animiranega filma. Vključuje tudi AnimatekaPRO Pitch, na kateri udeleženci iz prostora bivše Jugoslavije predstavljajo svoje projekte v nastajanju. Mednarodna žirija bo najboljši projekt nagradila z udeležbo na pitching dogodku CEE Animation 2019 v Trebonu.