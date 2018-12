Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo mednarodno razstavo Five Ladies, na kateri se predstavlja pet slikark iz različnih evropskih držav, premiero drame V imenu matere pesnika in dramatika Iva Svetine, ki je hkrati tudi razstava novih umetniških del kolektiva IRWIN. Kapital 2018, nastop Markusa Poppa aka OVALA, enega od vidnejših protagonistov nemške elektronske glasbe, koncert kultne zagrebške zasedbe Šumski, ki je po petnajstih letih izdala nov album.

Četrtek, 6. december

V Galeriji P74 Ljubljana bodo ob 17.00 v okviru V. Konvencije Blind Date Ljubljana odprli sejem knjig umetnika in umetniških publikacij, na katerem bo mednarodna žirija razglasila najboljšo knjigo umetnika izdano v Sloveniji v letih 2017 in 2018.Ob 19.00 pa bodo v Kapsuli odprli razstavo Avtorske edicije z deli Mladena Stilinovića, Vlada Marteka, Sanje Iveković, Tadeja Pogačarja, Borisa Cvjetanovića, Dalibora Martinisa, Jesperja Fabriciusa, Antonia Muntadasa, Josefa Daberniga, Polonce Lovšin, Špele Škulj.

V Salonu umetnosti Ptuj bodo ob 18.00 odprli razstavo Dejana Miletiča z naslovom Črna voda. Na ogled bodo dela, nastala od leta 2015 do danes, ki so preplet računalniških grafik in klasičnih slikarskih tehnik. Nastali motivi so prežeti z digitalnim in analognim. Gibljejo se od repetitivnih linijskih elementov do iluzij prostora, navideznih planjav in horizontov. Kuratorka razstave: Yasmin Martin Vodopivec

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila kultna zagrebška zasedba Šumski, ki je po petnajstih letih izdala nov album Ostrvo ledenog kita. Po koncertu: BIGor

ZQnlDZfSAms

V Pritličju Ljubljana bo ob 21.00 nastopil Markus Popp aka OVAL, eden od vidnejših protagonistov nemške elektronske glasbe in pionir digitalne glitch elektronike. Za uvod bo poskrbel zvočni in intermedijski umetnik Luka Prinčič.

kQXncr0jqcI

Petek, 7. december

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli mednarodno razstavo Five Ladies, na kateri je predstavljen izbor slikarskih del petih umetnic iz različnih evropskih držav, ki vsaka na svoj način udejanjajo osebne poetike oziroma diskurzivne variacije slikarskega mišljenja v sodobnem času in prostoru. Sodelujejo: Sevda Chkoutova (Bol/Avs), Inma Fierro (Špa), Alexandra Roussopoulos (Fra), Morgan Tipping (VB) in Lučka Šparovec (Slo). Kurator: Brane Kovič

V Hiši kulture Pivka bodo ob 19.00 odprli razstavo Vladimirja Lebna z naslovom Suha roba. Leben izhaja iz klasičnega figuralnega slikarstva, vendar sveta ne prikazuje na realističen način, ampak v večplastnih metaforičnih podobah, ki spričo učinkovite in natančno dozirane mešanice humorja in tragičnosti delujejo kot nekakšne sodobne likovne basni. Na tokratni razstavi bo predstavil novo serijo iz cikla slik na leseni embalaži za sadje. Do danes so v okviru cikla nastale serije Das Leben hinter den Gittern (2012), Circus Leben (2013) in Leben im Zoo (2018), med seboj pa jih povezuje lesena gajbica kot nosilec, ki hkrati nastopa kot motiv kletke, in besedne igre z umetnikovim priimkom v naslovih (nem. das Leben = življenje, leben = živeti).

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera igre Ljudje, ameriškega dramatika in scenarista Stephena Karama, ki je leta 2016 osvojila nagrado tony, nagrado newyorškega Združenja dramskih kritikov za najboljšo igro in nagrado obie ter nominacijo za Pulitzerjevo nagrado za dramatiko. V drami spoznavamo težave družine ameriškega srednjega razreda, ki se razkrivajo v sočnih, mestoma sarkastičnih, mestoma tragikomičnih dialogih. Delo govori o času, v katerem živimo, in se ne osredotoča na življenje privilegirane elite, temveč povprečnega pripadnika družbe, ki živi v nestabilnih okoliščinah in z negotovo prihodnostjo. Režija: Nina Šorak

© Peter Uhan

V Modrem kotu (Tovarna Rog) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila skupina Srečna mladina, ki se po petih letih vrača z novim albumom 15-18.

jwMvd_2w0Rw

Sobota, 8. december

V Mestnem gledališču ljubljanskem bo ob 19.30 gostovalo beograjsko gledališče Atelje 212 z dramo Milene Marković Pet življenj prežalostnega Milutina. Gre za grotesko o življenju glavnega junaka, ki potuje skozi čas in ob tem menja različne okoliščine naše (srbske in/ali balkanske) zgodovine, mitologije, epske poezije, politike, od turških časov do danes. Režija: Aleksandra Milavić Dejvis

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera drame V imenu matere pesnika in dramatika Iva Svetine, ki je hkrati tudi razstava novih umetniških del kolektiva IRWIN. Kapital 2018. V drami spremljamo potovanje družine S. skozi 20. stoletje. Gre za napol dokumentarno pripoved o rodu spod Stola, iz katerega je izhajala tudi Prešernova mati Mina. O rodu, ki ni hotel biti pasivni opazovalec zgodovine, ampak je skušal postati njen sooblikovalec, čeprav je nosil s seboj temno senco dvoma o življenju in iskal odrešitve, pod praznim nebom, v smrti. Režija: Ivica Buljan