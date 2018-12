V Mariboru Arsenović premagal Kanglerja

Drugi krog lokalnih volitev je po večini preštetih glasov v nekaterih občinah dal zanimive rezultate

V 56 občinah po Sloveniji so volivke in volivci danes izbirali županske kandidate oziroma kandidatke, ki so se prebili v drugi krog. Še enkrat so morali na volišča tudi v šestih mestnih občinah: v Mariboru, Kopru, Kranju, na Ptuju, v Slovenj Gradcu in Novi Gorici.

Na Ptuju so vse glasove prešteli že v pol ure, volilna udeležba je bila 47,71-odstotna. Nuška Gajšek (SD) je s 66,32 odstotki (6.158 glasov) premagala nekdanjega župana Štefana Čelana (33,68 odstotkov oziroma 3.127 glasov).

V Mariboru po veliki večini preštetih glasov vodi Saša Arsenovič, ki je očitno zmago vzel nekdanjemu županu Francu Kanglerju. Slednjega so pred leti z županskega stolčka odnesle t.i. mariborske vstaje zaradi cestnih radarjev. Intervju z Arsenovičem si lahko preberete na tej spletni povezavi.

Kot kaže bo v občini Piran zmagal novinec Genio Zadković, ki je s svojim Gibanjem za občino Piran presenečenje letošnjih lokalnih volitev. Več o njem v članku Skoraj filmska zgodba lokalnega gibanja, ki mu je uspelo priti v drugi krog županskih volitev.

Kot zanimivost naj dodamo, da je v občini Kostel zmagal Ivan Črnkovič, znan iz afere Patria, v v občini Radenci pa je s 53 odstotki zmagal Roman Leljak, hišni ljubiteljski zgodovinar stranke SDS.

V občini Koper pa kaže, da bo moral oditi dozdajšnji župan Boris Popovič, saj ga je premagal njegov izzivalec Aleš Bržan, nekdanji radijski voditelj. V torek ob 12. uri bodo sicer še prišteli glasove, prejete po pošti, in po nekaterih informacijah naj bi šele ti določili končni izid. Glasov po pošti naj bi bilo skupaj 50, tako da naj bi se lahko končni izid spremeni tudi v prid Popoviču. Ta je sicer že priznal poraz in dejal, da naj bi ga Bržan premagal za 70 glasov. Po podatkih na spletnih straneh ministrstva za javno upravo naj bi sicer Bržan dobil 13.116 glasov, Popovič pa 11.968 glasov. Na občinski volilni komisiji pa so za STA pojasnili, da so prešteli tudi glasovnice predčasnega glasovanja in Bržanova prednost se je pri tem znižala na 12 glasov.

Na Ptuju je po vseh preštetih glasov na županskih volitvah zmagala Nuška Gajšek. Kandidatka SD je po delnih neuradnih izidih dobila 66,3 odstotka glasov. Njen tekmec Štefan Čelan pa je prejel 33,7 odstotka glasov. Nuša Gajšek je tako postala edina županja v mestnih občinah, Ptuj pa bo obenem prvič dobil županjo.

V Kranju je ob približno 33-odstotni udeležbi prepričljivo slavil kandidat SD Matjaž Rakovec, ki je po delnih neuradnih izidih z 68 odstotki premagal neodvisnega kandidata Zorana Stevanovića.

O tem, da zmaga neodvisnih list, teh in onih neparlamentarnih združenj na lokalnih volitvah pomeni več in ne manj demokracije, je v Mladini pisal Jure Trampuš. Njegov prispevek z naslovom Evolucija politike si lahko preberete na tem spletnem mestu.

Štetje glasov in rezultate lahko spremljate na povezavi Slovenske tiskovne agencije (STA).