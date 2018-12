Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo akt fotografij Almina Zrna, razstavo Marie Yablonine, ki razvija različne vrste robotov, s katerimi ustvarja pletene strukture, premiero plesno-gledališke predstave Razgaljeno v koreografiji Rosane Hribar, koncert skupine Matter ob izidu tretje plošče, tradicionalno prednovoletno zabavo Kina Šiška z nizozemskimi trance/blues šamani My Baby in premiero Shakespearove tragedije Macbeth v režiji Janusza Kice.

Četrtek, 13. december

V Galeriji Fotografija Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo akt fotografij Almina Zrna z naslovom Apologija Erosa. Zrno reafirmira klasične modele ter predstave in sicer tako, da kategorijo lepega in erotičnega povezuje tudi formalno s sakralnim pomenom ženskega telesa.

V Miklovi hiši Ribnica bodo ob 19.00 odprli razstavo Iz likovne zbirke Riko, na kateri bodo predstavljena dela Metke Krašovec iz zbirke Riko ter posamezne slike iz Likovne zbirke IEDC - Poslovne šole Bled, Galerije Miklova hiša in Narodne galerije.

Prisotnosti VIII, 1988 (Z dovoljenjem Moderne galerije, Ljubljana)

© Lado Mlekuž, Matija Pavlovec

V SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera Shakespearove tragedije Macbeth, v kateri je svet potisnjen v temačnost in zlo: igra se začne s koncem vojne in konča z novo vojno, vmes se zvrstijo zločini, ki enako kot življenja nasprotnikov zakoncev Macbeth uničujejo tudi njiju sama, saj ju vse bolj razžirajo notranje stiske, strašljivi prividi in nespečne blodnje. Režija: Janusz Kica

© Peter Uhan

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 potekal Benefit za ukradeno opremo Haiku Garden. Nastopili bodo: Svemirko, The Canyon Observer, Haiku Garden, Shekuza, Nitz, Nulla in R36.

4GfLhRS4geM

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesno-gledališke predstave Razgaljeno, ki je nastala po motivih besedila Jana Fabra z naslovom Napaka sem (Ik been een fout) iz leta 1988. Razgaljeno svojo poetiko konstituira skozi ideološko razočaranje in v plesno-gledališki obliki išče svojo subjektivno resnico, kjer se ponovno sprašuje o vrednosti človeka. Koreografija in idejna zasnova: Rosana Hribar, ponovitev: 14. decembra ob 20.00

© Borut Bučinel

V Galeriji Kapelica Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Marie Yablonine z naslovom MoRFES. Arhitektka, ki zaključuje doktorski študij na Univerzi v Stuttgartu, razvija različne vrste robotov, s katerimi ustvarja pletene strukture. Središče njenega raziskovalnega dela so konstrukcije iz najlonskih vrvi, ki jih navdihujejo različno tkane pajkove mreže. S posebej skonstruiranimi roboti, ki lahko plezajo po stenah in vnaprej pripravljenih konstrukcijah, avtorica ustvarja prostorske skulpture, svojevrstne viseče oziroma razpete biomimetične arhitekture, ki bi lahko na zanimiv način razširile področje gradnje. V Rampa Lab pa bodo odprli razstavo iniciative ČIPke, ki bo na razstavi Štrene predstavila rezultate tretjega leta delovanja.

Petek, 14. december

V Mestni galeriji Piran bodo ob 19.00 odprli tematsko razstavo Istra - Foto - International, emancipacija fotografije (izbrana dela iz zbirk Obalnih galerij Piran), ki posega v segment mednarodnih fotografskih zbirk, ki do sedaj še niso bile vsebinsko raziskane in strokovno ovrednotene. Poudarek je na delih iz sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja, nastalih kot rezultat aktivne razstavne dejavnosti Obalnih galerij Piran. Ustanova je bila, skupaj z nekaterimi slovenskimi fotografi, soorganizatorka kolonij in mednarodnih fotografskih razstav (Koštabona, Kombinirana fotografija, Foto 6 dežel …). Kustosa razstave: Vasja Nagy-Hofbauer, Majda Božeglav Japelj. V Galeriji Photon Ljubljana pa bodo ob 19.00 odprli razstavo fotozina Rebus vol. 6, ki ga avtorski dvojec Matjaž Wenzel in Rene Maurin ustvarja od leta 2013.

© Làszlò Török

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 nastopila skupina Matter, ki bo predstavila tretjo, tridelno ploščo Troglav. Pred koncertom nas bo s kratkim nastopom ogrel mlad reper Acty, za after pa bosta s klubskim live actom poskrbela YGT.

lzp4EXoOtSo

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila legendarna srbska skupina Obojeni program, ki skupaj z zasedbami Boye, La Strada in Luna sodi med prvoborce neodvisne, alternativne scene v Novem Sadu. Po koncertu: BIGor, brat, sestra.

6aLvCMXt13Y

Sobota, 15. december

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 20.00 na tradicionalni prednovoletni zabavi Kina Šiška nastopili nizozemski trance/blues šamani My Baby, ki se v Ljubljano vračajo z novim albumom Mounaiki. Za ogrevanje bo poskrbel srbski trio Igralom.

xkMetcUloG4