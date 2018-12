REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Klub Monokel prihaja Deena Abdelwahed, glasbena producentka, DJ-ka in aktivistka, razpeta med Tunisom in Toulousom, ki je s svojimi hibridnimi DJ seti, na katerih združuje sodobno elektroniko in elemente arabske folklore, dodobra pretresla elektronsko sceno in začela sodelovati s kolektivi, kot sta Room 4 Resistance in Discwoman. V nedeljo 16. decembra ob 19.00 bo v Pritličju sledil pogovor z Deeno Abdelwahed; o iskanju zvoka kot sredstva upora v času arabske pomladi, mejah in njihovi transcendenci ter rumenih jopičih se bo pogovarjal Luka Volk, aktivist in član kolektiva Ustanova. V Gala hali bo nastopila mlada angleška DJ-ka in producentka Kyrist, v K4 pa nemški DJ in producent Roman Flügel.

Deena Abdelwahed

Petek, 14. december

(20.00): LP Bar Ljubljana: Udo Brenner (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (1983)

(21.00): KluBar Kranj: Lab Doctors & Virgin Helena (DJ set)

(22.00): Sveti Florijan Ljubljana: Dado Lion (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: Synaptic (Arena: Roman Flügel, Ulix, Nitz. Bar: Splinterhouse, Byn, Utti)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Karin Bossman, Noir (DJ set)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Tiffanijev decembrski punč: Vol. 1 (DJ Papi)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies (DJ Shift + Paolo Barbato)

(23.59): Božidar Ljubljana: Božidar w/ Josey Rebelle + Matter release after party! (Klub: Josey Rebelle, Stascha. Bar: Felis Catus, Cookie, Kaluza8)

Sobota, 15. december

(22.00): MIKK Murska Sobota: Bass Fiction (Sinonimus, Tischeena Müsli, Hedgehog)

(22.59): Terminal Club Ljubljana: The Music Lab 2nd Anniversary (Lab Doctors + ROdaH, Chibba, Alexserra, Suano)

(23.00): K4 Ljubljana: Tetkine zimske radosti (Bakto, Woo-D, Borka. VJ: FŠK)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Underground Pulse (Line up: Kyrist, Theejay, Fornax b2b Dominus Diaboli, Etrove)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Kung Fu Techno! (Stupa, LXS, Adamm; VJ: Dimension, Nibera)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ustanova (Konferenčna dvorana: Deena Abdelwahed, B L N, Warrego Valles, Maša. Sejna soba: Estera, Commercial Break, Volk)

