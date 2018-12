Spletke na dvoru angleške kraljice

Emma Stone, Rachel Weisz in Olivia Colman v duhovito posodobljeni verziji angleške kostumske drame

Od 19. do 3o. decembra bo v Cankarjevem domu v Ljubljani na ogled angleška kostumska drama Najljubša v režiji grškega eksecentrika Yorgosa Lanthimosa, ki je na filmskem festivalu v Benetkah osvojila veliko nagrado žirije, Olivia Colman pa je prejela nagrado za najboljšo igralko. Zgodovinska drama govori o spletkah na angleškem kraljevem dvoru na začetku 18. stoletja.

Film se odvija na začetku 18. stoletja, ko je Anglija je v vojni s Francijo, kljub temu pa sta lov na race in uživanje ananasa v polnem razcvetu. Slabotna kraljica Ana zaseda angleški prestol, vendar mora njena tesna prijateljica lady Sarah vse pogosteje prevzemati vladanje v svoje roke. Kmalu na dvor prispe Abigail, nova služkinja, ki se hitro prikupi Sarah, zato jo ta sprejme za svojo. Abigail v tem uvidi priložnost, da si ponovno povrne sloves svojih aristokratskih korenin. Ko Sarah vedno več časa posveča vojni s Francijo, Abigail zasede njen prostor ob vse šibkejši kraljici. Obeta si, da bo to prijateljstvo izpolnilo vse njene ambicije. Zdaj ji nobena ženska, noben moški, nobena politika in noben zajec ne bo več stal na poti.

"Ko posnameš film, umeščen v neko zgodovinsko obdobje, je vedno zanimivo videti, kako se navezuje na današnji čas. Takrat se zaveš, kako malo stvari se je spremenilo, če odmislimo oblačila in dejstvo, da imamo danes elektriko in svetovni splet. Še vedno je glede človeškega vedenja, družbe in moči ogromno analogij. Prvotni scenarij je bil zgodovinsko zelo točen in je vseboval veliko podatkov o politiki tistega časa. Sam sem se želel bolj osredotočiti na tri ženske like – najbolj me je zanimalo njihovo razmerje do politike in moči ter kako njihovi odnosi vplivajo na neko širšo sliko. Osebni odnosi, razpoloženje, priložnosti … vse to lahko vpliva na odločitve ljudi, in ko prek položaja dobijo moč, ima lahko njihova muhavost usodne posledice za narod. O tem je strašljivo razmišljati," je zapisal režiser.

Yorgos Lanthimos poleg Athine Rachel Tsangari sodi med osrednje predstavnike novega vala grškega filma. Rodil se je v Atenah, kjer je študiral filmsko in televizijsko režijo. Njegov celovečerni prvenec Kinetta (2005) je bil prikazan na filmskih festivalih v Torontu in Berlinu, kjer je požel dobre kritike, mednarodno prepoznavnost pa mu je prinesel drugi celovečerec, Podočnik (2009), dobitnik nagrade posebni pogled v Cannesu, vodomca na ljubljanskem LIFFu in nominacije za tujejezičnega oskarja.

Film Alpe (2011) je na Beneškem festivalu prejel nagrado za najboljši scenarij. Njegov naslednji film Jastog (2015) je dobil nagrado žirije v Cannesu, evropsko filmsko nagrado za scenarij in kostumografijo ter nominacijo za oskarja za najboljši izvirni scenarij. Sledila sta še dva filma v angleškem jeziku: Ubijanje svetega jelena (2017), ki je na festivalu v Cannesu prejel nagrado za najboljši scenarij ter Najljubša, ki je letos na festivalu v Benetkah prejel veliko nagrado žirije, Olivia Colman pa si je prislužila nagrado za najboljšo igralko.

SojHxpqswV8