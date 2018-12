Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo dogodek Prenos veščin, na katerem bodo gostili mednarodno uveljavljeno oblikovalko nakita, modnih dodatkov in pohištva Laro Bohinc, informans Dragana Živadinova, Dunje Zupančič in Mihe Turšiča Kozmizem::2001 / Černigoj / Zajec, 5. Noč kratkih filmov, ki bo potekala v Slovenski kinoteki in petnajstih dvoranah Art kino mreže po Sloveniji, prvi sejem avtorskih koledarjev z naslovom "Maš čas?", na katerem bo svojo koledarsko produkcijo predstavilo 19 slovenskih oblikovalcev in ilustratorjev.

Četrtek, 20. december

V Ustvarjalnem centru Švicarija (Atelje N1) Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo Marije Mojce Pungerčar z naslovom Tri botanične zgodbe, ki združuje tri cikluse del, ki se posvečajo majhnim in intimnim pojavom njenega vsakdanjika. Z uporabo fotografije in s pomočjo obdelave tekstila ustvarja drobne kombinirane instalacije, ki se ukvarjajo z nekaterimi temeljnimi eksistenčnimi vprašanji kot so razmerje med kulturo in naravo ter odnos posameznika do neposredne okolice, empatije, minevanja in lastnega telesa. V delih Preraščanje, Dvig in Izbruh se obrača k univerzalnim idejam o izgubi kontrole, propadu in odnosu med (samoniklo) naravo in (človeško ustvarjeno) kulturo. Človeška vrsta si namreč že dolga tisočletja prizadeva podrediti prostor, ki ga naseljuje, kar avtorica tematizira na način sekvenčnega fotografiranja istega kraja v različnih obdobjih. V času pospešene urbanizacije in industrializacije je prav narava tista, ki je ogrožena, četudi je hkrati izjemno trdoživa in vsako človeško nedejavnost obrne v svoj prid. Kustos: Miha Colner

© Nada Žgank

V Klubu Gromka (Ljubljana) bo ob 21.00 v okviru cikla Defonija nastopila italijansko - slovenska zasedba Kača, Sraka in Lev Quintet. Za uvod v koncert bo poskrbela vokalistka Tea Vidmar. V Gala hali pa bo ob 21.00 nastopila legendarna zasedba New York Ska Jazz Ensemble, ki združuje ska z jazzom, calypsom, swingom, in ustvarja odlične reggae melodije.

zui3h6K_2Zw

V Kurzschlussu Ljubljana bo ob 21.00 nastopila zasedba Hamo & Tribute 2 Love. Gostje: Koala Voice, Klemen Klemen in Rudi Bučar.

jt89ThPUYxg

V MAO (Grad Fužine) Ljubljana bo potekal zadnji letošnji dogodek iz serije Prenos veščin, na katerem bodo gostili mednarodno uveljavljeno oblikovalko nakita, modnih dodatkov in pohištva Laro Bohinc: (10.00): individualna delavnica z Laro Bohinc, (18.00): predavanje, na katerem bo Lara Bohinc predstavila svojo karierno pot in poslovne odločitve, (20.00): otvoritev razstave pohištva Bohinc Studia, (21.00): DJ Pandora's Jukebox aka Yasmina Dexter (rezidentka londonskega radia NTS in pariškega kluba Cicciolina Paris)

Petek, 21. december

V Stolpu Škrlovec Kranj bodo ob 18.00 odprli razstavo Nine Koželj z naslovom Umetnost lepega umiranja. Poleg rojstva je smrt edina izkušnja, ki jo bomo izkusili in s tem delili prav vsi. Zakaj nam je tako težko govoriti o tem? Zakaj smrt ostaja tabu, ko pa nam je povsem neodtujljiva? Duša, sicer ujeta v telesu, se po prepričanju vernikov seli v večnost s poslednjim izdihom, kar predstavlja tudi intermedijska instalacija Nine Koželj, sestavljena iz petih zvočnih skulptur, ki s svojim konstantnim tonom razpirajo (in povezujejo) prostor med tukaj in onkraj. Kuratorica: Nina Jeza

V Moderni galeriji Ljubljana bo ob 18.00 potekal informans Dragan Živadinova, Dunje Zupančič in Mihe Turšiča Kozmizem::2001 / Černigoj / Zajec. Dogodek bo procesiran z zvočno strukturo Ursonate, Kurta Schwittersa iz leta 1932, izvajali pa jo bodo Blaž Šef, Tjaša Ribizel, Matej Kurinčič in Miha Mihaljčič. V infromasu bodo še sodelovali Ivan Lotrič in Dario Seraval.

V Likovnem salonu Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo fotografij Tomaža Črneja z naslovom Oče je bil lovec. Z insceniranimi fotografijami v izvedbi svetlobne škatle in z reminiscenco na delo ameriškega fotografa Gregoryja Crewdsona avtor izpostavlja odseke fantazijske naracije na nenaključnih lokacijah v Celju. Gre za zgodovinsko, ekološko ali družbeno zaznamovana območja mesta, ki kot edini realni elementi na fotografiji simbolizirajo bodisi polje človekovega delovanja bodisi pogube ali grehe zgodovine na mestu sedanjosti. Kustosinja: Maja Antončič.

V Slovenski kinoteki in petnajstih dvoranah Art kino mreže po Sloveniji bo potekala 5. Noč kratkih filmov. Izbrani filmi bodo na ogled v različnih programskih sklopih: Klasiki, 21. FSF, SCCA Ljubljana, Študentski filmi, Animirani filmi za otroke in odrasle ter FeKK 2018.

Sobota, 22. december

V Poligonu Ljubljana bo med 10. in 18. uro potekal prvi sejem avtorskih koledarjev z naslovom "Maš čas?". Na sejmu bo svojo koledarsko produkcijo predstavilo 19 slovenskih oblikovalcev in ilustratorjev: Alja Horvat, Ana Baraga in Tjaša Marin, Anja Cvetrežnik, Domen Ermenc, Ema Klemenčič, Helena Ferarič, Lea Zupančič in Zala Kalan, Luka Mancini, Manca Kovačič, Manca Krošelj, Marko Drpič, Martin Bricelj Baraga, Maruša Račič, Mateja Filipič, Meta Wraber, Mojca Sekulič, Nika Ferš, Nina Urh in Žiga Artnak. Na ogled bo tudi razstava kultnih rokovnikov oblikovalke in umetnice Tanje Radež, ki jih neprekinjeno ustvarja že 25 let.

Martin Bricelj Baraga: Lunin koledar Moonolith

V Klubu KGB Maribor bo ob 21.00 na tradicionalnem koncertu nastopil Vasko Atanasovski Trio. Posebni gost: Žiga Golob (kontrabas)

RUGuybDjtGE