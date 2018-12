Predbožični REJVikend

V Kurzschlussu bo potekalo praznovanje 6. rojstnega dneva, v okviru katerega bodo med drugim nastopili DJ Umek, Todd Terry in The Shapeshifters, v Gala hali britanski DJ in producent Kode9, eden od pionirjev dubstepa ter ustanovitelj in idejni vodja ene najpomembnejših neodvisnih založb Hyperdub, v K4 pa mlada beograjska DJ-ka Nevena Jeremic.

Todd Terry

Petek, 21. december

(20.00): Kavarna Moderna Ljubljana: Bojler (cl_tr, Futon & TMA; VJ: Smech)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Estera)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Difrakcija / X-Bass Edition (Bushee, Fake ID, Theejay b2b Wooga, Aveho b2b Kryptønite, Aniline b2b Spencah)

(22.00): Kurzschluss Ljubljana: Umek 25 let (DJ Umek, Marko Nastić b2b Dejan Milićević)

bs4cz9nxr1I

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB w. Roots in Session (Roots In Session, YooRonYaa, Rak3ta, Fornax, Spade, Dominus Diaboli)

(23.00): Božidar Ljubljana: No Ordinary Love (Stojan & Borut Cvajner)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rx:tx predstavlja: Kode9 (Kode 9, Nitz, Terranigma, KMN b2b Peglasus, Felis Catus + Žgotika)

Pr6d2KQEcy8

(23.00): Študentski kampus Ljubljana: Mood: trap (Live act: 36H, Ezra. DJ set: Gabi aka 1808 b2b Re 3600, YNGfirefly, Armin KU. VJ: Dorian Šiško aka Kasko karambol, Casi)

(23.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Tektonika (Marta, Ofnana_pesa, s.S.s., Selgor, Teodor G.)

Sobota, 22. december

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Trance Only feat. Flying Carpet (Agent Mushroom, Matias Chrepz, Rakkaani, Madapoka)

rVB7MlhSbLI

(22.00): Kurzschluss Ljubljana: 6. rojstni dan Kurzsclussa (Todd Terry, The Shapeshifters, Teni Tinks, Sharkastique Tunes)

8PmlDRmO7vs

(22.00): Mesto oblikovanja Ljubljana: Oldies Goldies House Classics (Roger Sanchez & Kristen Knight)

-ErRk9loPSY

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Madonna: Trash-out (DJ Duki & DJ Protein)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Arena: Nevena Jeremic, Evident. Bar: Eliaz, Alex Ranerro)

-lfLDtCBNXg

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Lezbična rulada 3.0 (Annarch & Pobalinka; VJ: Error)

Ponedeljek, 24. december

(23.00): K4 Ljubljana: LuckIsOn w. Omar (Omar, Ian F., LuckIsOn)

IDLesoDLRlg

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Božična ex-yu ludara (Rola: Ceki kralj!)

(23.30): Moment Bar Ljubljana: Psy Fly (Agent Mushroom)

vCEHADSxulY