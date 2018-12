Vrhunsko pripravljena telesa

Plesno-cirkuški spektakel, ki časti človeško telo, njegove sposobnosti in moč

© Pedro Greig

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo med 28. in 31. decembrom gostovala avstralska skupina Circa Contemporary Circus s plesno-cirkuškim spektaklom Ta čudovita bitja. Circa sodi v sam vrh skupin, ki jih uvrščamo v t. i. sodobni cirkus, v katerem namesto številnih rekvizitov, bleščeče scenografije in živali glavno igrajo ljudje. Njihova vrhunsko pripravljena telesa so v predstavi prignana do točke, na kateri se združujeta tako ples, akrobacija kot tudi cirkuški elementi. Ustanovljena je bila leta 2004, sedež ima v avstralskem Brisbanu, že od začetka pa jo umetniško vodi Yaron Lifschitz.

V spektaklu Ta čudovita bitja se v družbi desetih akrobatov odpravimo na pot razburljivega odstiranja večnih skrivnosti človeškega telesa. Kombinacija vrhunske telesne pripravljenosti, akrobacije in plesne koreografije nas soočimi s svojim telesom, njegovimi mejami, lepoto in minljivostjo. Predstava nas ponovno prepriča, da je telo eden najlepših, najzmogljivejših in hkrati najbolj ranljivih organizmov na svetu. Je spektakel, v katerem kraljujejo človeška domišljija, telo in njegovo obvladovanje. Spektakel surove moči v službi domišljije in umetnosti. Cirkus za 21. stoletje, za vse generacije.

-FzgJj9zXdQ

Avstralska Circa sodi v vrh skupin, ki jih uvrščamo v t.i. sodobni cirkus – je začetnica osupljive nove umetnosti z do skrajnosti pritirano akrobatsko veščino. V novem opredeljevanju svoje zvrsti briše meje med gibom, plesom, gledališčem in cirkusom. Pod vodstvom cirkuškega vizionarja Yarona Lifschitza skupina združuje ekipo vrhunskih, multidisciplinarnih cirkuških artistov. Redno gostuje na vodilnih festivalih in prizoriščih, kot so New York, London, Berlin in Montreal, predstavila pa se je tudi na Brooklynski akademiji za glasbo, v Centru Barbican, na festivalu Les Nuits de Fourvière, Gledališču Chamäleon in vseh pomembnih festivalih v Avstraliji. Do sedaj je nastopila v 39 državah po vsem svetu pred več kot milijonom gledalcev.