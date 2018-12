Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo opero za mlade Všeč si mi, ki želi z aktualno begunsko tematiko preko umetnosti mlado občinstvo senzibilizirati tudi za pereča družbena vprašanja, otvoritev projekta Staša Vrenka z naslovom Zanke v prenosu, v katerem nadaljuje z obravnavo strojnih in programskih procesov snemanja, shranjevanja, obdelave in posredovanja zvoka, gostovanje avstralskega sodobnega cirkusa Circa Contemporary Circus s predstavo Ta čudovita bitja, koncert skupine Bossa de Novo.

Četrtek, 27. december

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 17.00 na ogled opera za mlade Všeč si mi, ki odpira več aktualnih vprašanj, s katerimi se v zadnjih letih sooča Evropa. Gre za zgodbo Tarika in Vesne, najstnikov iz različnih kultur, ki se znajdeta v zapletenih osebnih in družbenih razmerjih med prijateljstvom in zadržanostjo, pogumom in strahom, sprejemanjem in zavračanjem. Vesna v Tariku prepozna več kot begunca. Zanjo je prijeten fant, drugačen od sošolcev, rada je v njegovi družbi in se z njim pogovarja; Tarik obuja spomine na sončen in z omamnimi vonjavami prepojeni Orient. Ko v kraju izbruhnejo nesoglasja o navzočnosti beguncev, se Vesna odločno zavzame za Tarika in ga pogumno brani. Glasba, dirigent: Damijan Močnik, libreto: Milan Dekleva, režija: Nana Milčinski.

V osmo/zi Ljubljana bo ob 19.00 otvoritev projekta Staša Vrenka z naslovom Zanke v prenosu, v katerem nadaljuje z obravnavo strojnih in programskih procesov snemanja, shranjevanja, obdelave in posredovanja zvoka, ki je predstavljala izhodišče njegovih preteklih del Veznik in Tehnike posvojitve. Projekt obravnava tehnične medije, zmožne vzpostavljanja specifičnih modalitet merjenja in beleženja časa ter ustvarjanja edinstvenih, na tehnološko logiko vezanih oblik časovnosti. Interaktivna zvočna postavitev Zanke v prenosu je zasnovana kot interaktivni sistem treh identičnih zvočnih naprav oziroma orodij, namenjenih procesiranju zvočnih in logičnih signalov.

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.30 nastopila avstralska skupina Circa Contemporary Circus s predstavo Ta čudovita bitja. Kombinacija vrhunske telesne pripravljenosti, akrobacije in plesne koreografije nas v popelje na pot, na kateri se soočimo s svojim telesom, njegovimi mejami, lepoto in minljivostjo. Kreacija in režija: Yaron Lifschitz, ponovitve: do 31. decembra

V MMC Kibla Maribor bo ob 20.00 v okviru glasbenega cikla Jutri nastopil tolkalec in bobnar Zlatko Kaučič, ki letos praznuje 40. letnico delovanja.

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru cikla Domorodni četrtki nastopil kantavtor M o r v e r n.

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bodo ob 21.00 na Praznični Moonleejad(ic)i nastopile skupine Analena, Nikki Louder in The Hoax Program.

Petek, 28. december

V Klubu Cankarjevega doma Ljubljana bo ob nastopil Branko Završan s kvartetom, ki bo ob 40. letnici smrti belgijsko-francoskega šansonjerja Jacquesa Brela predstavil njegove pesmi.

V Nostalgiji Vintage Cafe Ljubljana bodo ob 21.00 nastopili pionirji slovenskega surf rocka Bitch Boys.

Nedelja, 30. december

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Drama Akaustika nastopila skupina Bossa de Novo, ki se bo tokrat predstavila z repertoarjem, ki ga je navdihnila poezija. Na koncertu bomo prisluhnili skladbam, ki so jih napisali: Gregor Strniša, Milan Jesih, William Shakespeare, Chico Buarque, Milan Kleč, Kajetan Kovič, Tone Pavček, Caetano Veloso, Niko Grafenauer, Svetlana Makarovič, Ewan MacColl, Vlado Dijak, Marko Brecelj in Srečko Kosovel.

Na Trgu francoske revolucije Ljubljana bodo ob 20.00 nastopili: Natriletno kolobarjenje s praho, Haiku Garden, Čompe, Slon in Sadež.

