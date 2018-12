Prednovoletni REJVikend

V K4 prihaja nemški techno romantik Skee Mask, v Kino Udarnik avstrijski producentski dvojec Dossa & Locuzzed, ki trenutno velja za eno izmed bolj vročih imen drum & bassa, v Tivoli Club pa angleška legenda acid techna in lastnik založbe Hydraulix Records - D.A.V.E. The Drummer.

D.A.V.E. The Drummer

Petek, 28. december

(20.00): Centralna postaja Ljubljana: Trash Hits (MZ Buchek & Pohi)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Prednovoletna lojtrca domačih (Đingl & Belle)

(22.00): Božidar Ljubljana: 1983 - All night long v Božidarju (Tha Disko Don)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 x 4 (Arena: Skee Mask, Mind Machines Live, Splinterhouse. Bar: E.B King, Terranigma, Junker)

Iw5x4s0j_S8

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: GPN GPN + Friends (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave riders: Electro riders (Torulsson, Kobayashii; VJ: Maii)

8u7Sxt0M9Vo

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: SUBØ: So Icy (Bor$aleano, cl_tr, DVS, Futon, Lil Ris, TMA; VJ: Smech)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Tiffanijev decembrski punč: Vol. 3 (DJ Zois)

(23.00): Kino Udarnik Maribor: Magnetic Shift Beta feat. FAK (Dossa & Locuzzed, The Omen, Sub. Conscious, Best Day Ever)

BcORUDfJ8rw

Sobota, 29. december

(20.00): Magda Ljubljana: Čao 2018 (Disco Durum)

(20.00): Centralna postaja Ljubljana: Adonov (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Prednovoletna lojtrca domačih (Softskinson)

HC3MVBZLkEU

(22.00): Tivoli Club Portorož: Techsturbation presents Technopolis (D.A.V.E. The Drummer, DJ Gumja, Veztax, DJ Drawle, Sara Popovic)

KLeEiRDKp80

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Frag::ments & Friends (2 Green, AiA, Bushee, Dirtyspeakerz, MidAir, Riba, Sunneh, Trdee)

hwa-0uwp4gs

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Roza (Sonja Sajzor, Ady Toledano, Elovetric, B L N, M00sh)

vbT6vusB5_E

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Shekuza / RSN)

Nedelja, 30. december

(21.00): Pritličje Ljubljana: Prednovoletna lojtrca domačih (Stascha)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mami's Magic (Tischeena!, Magica, Krištof, Sinonimus)

Ponedeljek, 31. december

(21.00): Pritličje & Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Sretna UstaNOVA! (NinaBelle, Commercial Break, Volk, Maša, B L N, Estera, Nulla, Nina Hudej)

ZF0x2nMpIvA

(21.00): Bar Gabrijel Cerkno: Novoletni Žiu Žau (DJ Stray Cat)

(23.00): K4 Ljubljana: K4NYE (Arena: Vid Vai b2b Nitz, Simm. b2b Marin, Nitram. VJ: 5237; Bar: Alex Ranerro, Elovetric, DEN7EL)

rAxQrLr52uY

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Novoletna Gala zabava: Piratska mineštra (Udo Brenner, Bakto, K'Pow, Dado)

R2S9ICM2hDY

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: NYE 2019 (Aleksij, Lab Doctors, Sputnik, Tea Vuckovic, Alex Donati)

nsc17mRdNzE

(23.00): Kino Udarnik Maribor: FAK OFF (Tim Urbanya, Afekt, Glia)

IkCLy36ObAM

(23.30): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Resolution Revolution: New Year Party (DJ Protein & Duki & Naj)

(23.59): Božidar Ljubljana: Nou let v Božidarju! (Bar: Borka, Disco Durum, Miq, SunnySun, tikOgO. Klub: Labud, Lavka, Mimi, Softskinson, Stascha)

(23.59: Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: NYE w/ Everything Goes (Rope, Jerry, Sunneh, Fogy, Stojc)