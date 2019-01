Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo razstavo del, ki so nastala na mednarodnem srečanju umetnikov FECIT v Grožnjanu leta 2018, predstavo Cigan, ampak najlepši po romanu Kristiana Novaka v režiji Ivice Buljana, premiero drame Ivana Cankarja Kralj na Betajnovi v režiji filmskega režiserja Tomaža Gorkiča, premiero plesne predstave Jane Menger in Roka Vevarja z naslovom Merilci bremen in ljubljansko premiero plesno-gledališke predstave Rojstvo Venere po dramskem besedilu Iva Svetine.

Četrtek, 10. januar

V Galeriji DLUL Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo del, ki so nastala na mednarodnem srečanju umetnikov FECIT v Grožnjanu leta 2018. Na ogled bodo dela Andreja Brumna Čopa, Mitje Ficka, Nataše Ribič Štefanec, Roka Zelenka (Slo), Vladimirja Dunjića, Saše Marjanovića, Milana Tucovića, Katarine Zarić (Srb), Petre Grozaj, Hrvoja Marka Peruzovića, Stipana Tadića (Hr), Atanasa Boteva, Jane Kunovske (Mak), Jakše Ćalasana (ČG) in Marka Kusmuka (BiH).

Nataša Ribič Štefanec: Marie et Antoinette

V Galeriji P74 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Neže Knez z naslovom Kvadrat, ki je nastala po dvomesečni rezidenc v New Yorku in se navezuje na nove življenjske izkušnje, novo okolje, kulturo in ljudi. Na ulici Broadway v Brooklynu je Knezova izvedla javno akcijo čiščenja ulice. Izbrala je kvadrat pred vhodom v stanovanje, kjer je živela; vnaprej je določila lokacijo in čas - čistila je dvaindvajset dni, vsak dan med 8.00 in 9.30 zjutraj. Na razstavi bodo predstavljene fotografije, video, objekti in izseki iz dnevniških zapisov. Nekatera dela so nastala neposredno ob sami akciji, druga pa kasneje kot odziv nanjo. Video in fotografije so dokumentarne narave in beležijo proces čiščenja, lokacijo, dogajanje in reakcije ljudi.

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 19.00 predstavitev spletnega časopisa CenTralala, ki povezuje različna polja svobodno improvizirane glasbe. Ob 21.00 bo sledil koncert, na katerem bodo nastopili: Frame Trio (Por/Bel), Olfamoštvo (Slo) in Abstract Truth (Slo).

MCh_iQvn-6A

V KC Janeza Trdine Novo mesto bosta ob 19.30 na koncertu romske glasbe nastopila pevka Mónika Lakatos in kitarist Mihály Rostás.

dgGaTnh8ogE

Na Mali sceni MGL bo ob 20.00 premiera komedije češkega avtorja Petra Zelenke Odhodi vlakov. K pisanju je Zelenko spodbudila bulvarka Michaela Frayna Kitajci – enodejanka za dva igralca, ki z vratolomno hitrostjo s pomočjo treh vrat in s številnimi preoblekami prehajata iz vloge v vlogo in tako oblikujeta kar sedem likov. Zakonca Jo in Stephen sta na večerjo povabila dva para. Prihaja dolgoletna prijateljica, ki se je pred kratkim razšla z možem in bo s seboj pripeljala novega partnerja. Stvar se zaplete, ker je pozabljivi in raztreseni Stephen po pomoti povabil tudi njenega bivšega moža … Režija: Primož Ekart

© Peter Giodani

Petek, 11. januar

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Borisa Beje z naslovom I Beg Your Pardon, I Never Promised You A Rose Garden. Umetniška praksa akademskega kiparja izhaja iz koncepta vsakdanjosti – vsakdanji vzorci kot vez med življenjem in umetnostjo. Tokratni projekt nas opominja na likovno formalnost so-postavljanja rezanega cvetja v ikebane, ki ga raziskuje kot kiparski in arhitekturni vzorec, tradicionalno močno povezan z vsebino čaščenja življenja in smrti. Na razstavi z objekti sodelujejo: Lea Osolnik, Cvetka Logar, Dušanka Kuhl, Lidija Globevnik, Lidija Drobež (dela so nastala v kiparskem ateljeju Pionirskega doma, Center za kulturo mladih Ljubljana).

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 19.00 gostovalo HNK iz Zagreba s predstavo Cigan, ampak najlepši, ki je nastala po romanu Kristiana Novaka. Mladi Rom Sandokan, imenovan Sandi, se zaljubi v Medžimurko Mileno, belko iz sosedne vasi Sabolščak. Ona, ločena, v poznih štiridesetih, po krivici odpuščena iz službe, se vrne v rojstno hišo, kjer mora skrbeti za svojeglavega dedka. Nuzat, Kurd iz Mosula, zapusti družino in državo, ki jo je zajela vojna, v iskanju obljubljenega življenja v Calaisu. Plančića, PR iz zagrebške policijske uprave, so poslali na teren, da zakrije umor, ki bi lahko eksplodiral v nasilje in velik politični škandal. Veteran osamosvojitvene vojne vzdržuje krhki mir v vasi, policist na zatonu kariere pa je obseden z vizijami kot v apokaliptični TV seriji Leftovers. Dramatizacija romana: Ivor Martinić, režija: Ivica Buljan

V SSG Trst bo ob 20.30 premiera drame Ivana Cankarja Kralj na Betajnovi. Politično, ostro družbenokritično delo je nastalo leta 1902. Pod najnovejše branje besedila na večno aktualno temo korupcije in lakomnosti se podpisuje Tomaž Gorkič, filmski režiser, ki bo tokrat prvič režiral dramsko predstavo. Njegov pogled bo razkril nove vsebinske plasti v obče znani zgodbi o vzponu amoralnega Jožefa Kantorja, ki obogati s posojanjem denarja z visokimi obrestmi osiromašenim kmetom. Denarni sledi še politična moč, posledično tudi upor žrtev sistema, čeprav zmaga pravice ni zagotovljena, tako kot v realnem življenju. Pred premiero bodo ob 20.00 odprli razstavo Cankar v stripu, na kateri se bodo predstavili: Boštjan Gorenc - Pižama, Žiga X Gombač, Andrej Rozman Roza, Tanja Komadina, Damijan Stepančič in Igor Šinkovec.

© Luca Quaia

Sobota, 12. januar

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesne predstave Jane Menger in Roka Vevarja z naslovom Merilci bremen. Predstava, ki so jo skupaj z avtorjema soustvarile plesalke, je serija relacijskih koreografskih situacij, ki temeljijo na ritmičnih, prostorskih, telesnih in kinetičnih soodvisnostih plesalk. Tudi v primerih, ko se plesno gradivo osamosvoji, je vanj vselej odtisnjeno še neko drugo telo. Ali vsaj njegov prostor. Naše telo nikoli ni eno, ampak vselej mnoštvo, posledica, izid in možnost različnih množin in odnosov s časom, prostorom, drugimi telesi in premiki. Ponovitev: 13. januarja ob 20.00

Nedelja, 13. januar

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 ljubljanska premiera plesno-gledališke predstave Rojstvo Venere po dramskem besedilu Iva Svetine, ki ponuja širok spekter tem o obdobju renesanse in slikarstvu quattrocenta. V gledališkem besedilu se prepletajo tri ravni: mitološka, zgodovinska in sedanjost. Mitološka se ukvarja z mitom o rojstvu Venere in njene starejše sestre Afrodite, zgodovinska s Sandrom Botticellijem, avtorjem znamenite slike Rojstvo Venere, sedanjost pa je prisotna v podobi uničujoče poplave, ki je leta 1966 prizadela Firence in uničila ogromno umetnin. Igra se odvija v času med septembrom 1449 in majem 1498; med vdorom Karla VIII. in Savonarolovo smrtjo. Savonarola vpliva na Botticellija, da se odvrne od lastnih načel, ki so renesančno humanistična in v duhu neoplatonizma slavijo lepoto "kot duhovno milino", saj na svojih slikah upodablja "ambivalentne simbole", zemeljske in nebeške boginje, telesno in duhovno ljubezen (Rojstvo Venere). Botticelli začne slikati Mistično rojstvo (Natività), v katerem hoče izpostaviti "spravo" med angeli in ljudmi. S to sliko, hoče izpovedati svojo novo vero, ki je začela najedati njegovo ustvarjalno silo. Režija: Barbara Novakovič Kolenc, ponovitev: 15. januarja ob 17.00