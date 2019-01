Šarmantni bančni ropar

Film po resnični zgodbi o nadarjenem bančnem roparju Forrestu Tuckerju, ki se je odločil živeti po svojih pravilih

V slovenskih kinematografih bo od 3. januarja dalje na ogled film Starec in pištola v režiji Davida Loweryja, ki je nastal po članku Davida Granna v reviji The New Yorker. V filmu spremljamo resnično zgodbo o šarmantnem bančnem roparju Forrestu Tuckerju, ki se je odločil živeti po svojih pravilih in se pri tem tudi zabavati.

Film sledi resnični zgodbi Forresta Tuckerja - od njegovega neverjetnega pobega iz zapora San Quentin pri 70. letih - do vrste izjemnih bančnih ropov, ki so zmedli policijo in očarali javnost. Forrest je nadarjen ropar in to počne z neizmernim veseljem. V začetku 80. let prejšnjega stoletja se skupaj s še dvema starejšima kriminalcema odpravi na legendarni roparski pohod po ameriških bankah, od koder s pomočjo svojega šarma odnesejo na milijone dolarjev. Detektiv John Hunt si prizadeva, da bi ga ujel, a bolj ko mu je za petami, bolj očaran postaja s Forrestovo predanostjo umetnosti ropanja. Med enim od pobegov Forrest spozna vdovo Jewel, ki ga zares vidi takega, kot je, in ga ljubi kljub poklicu, ki si ga je izbral.

"Ta film ima preprosto neverjetno zgodbo, ki je poleg tega še resnična. Bizarna, ampak resnična. Ta človek je v resnici živel, zares je ropal banke, zares se je dobro imel, nikoli ni nikogar poškodoval, vedno je imel nasmeh na obrazu. Poslali so ga v zapor, on je zbežal, se spet znašel v zaporu, spet zbežal in tako naprej. Očitno je v tem užival," je povedal igralec Robert Redford.

David Lowery se je rodil leta 1980 v Wisconsinu in se še v otroštvu preselil v Teksas. Leta 2013 je napisal in režiral indie vestern Ain’t Them Bodies Saints s Caseyjem Affleckom in Rooney Mara v glavnih vlogah. Film je bil premierno prikazan na festivalu v Sundanceu, kjer je poleg nominacije za veliko nagrado žirije prejel nagrado za najboljšo fotografijo, kasneje pa se je uvrstil v sekcijo Teden kritike festivala v Cannesu. Sledil je Loweryjev prvi studijski izdelek, Disneyjeva fantazijska pustolovščina Pete’s Dragon (2016). K neodvisni, nizkoproračunski produkciji se je režiser vrnil že z naslednjim delom, svojevrstno nadnaravno dramo A Ghost Story (2017). Film, v katerem sta znova zaigrala Casey Affleck in Rooney Mara, je bil premierno predvajan na festivalu v Sundanceu, osvojil nagrade v Sitgesu in montrealski Fantasii ter se uvrstil med desetih najboljših filmov leta po izboru National Board of Review.

Xq2IAHId8pY