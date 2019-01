Dva floora in favna

Klub K4 v tej sezoni deluje že 35. leto

Neuradno odprtje kluba leta 1984. Za točilnim pultom Aldo Ivančić, nesporni pionir ljubljanske rejverske scene, ki je v K4 postavil temelje lokalne klubske elektronike.

© Siniša Lopojda

Nočne klube zaznamuje minljivost: z zatonom scen izginjajo tudi zatočišča rejverjev in od vznika klubske kulture smo pri nas videli delovati že neštete diskoteke z omejenim rokom trajanja, to so bili Turist, Valentino, Subsub, Hound Dog, Palma, B51, Dakota, Bellevue, Lipa, Babilon, Eldorado, Black Jack, Fun Factory, The Cube … Vse to so imena ljubljanskih klubov, ki bodo z novimi generacijami rejverjev potonila v pozabo. Delujočih diskotek, ki se lahko pobahajo s kar tremi (in pol) desetletji delovanja, po svetu ni veliko, pri nas pa je zgolj ena. Gre seveda za najglasnejšo klet v Ljubljani, legendarni Klub K4.