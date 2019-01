REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Božidarju bosta nastopila DJ-ja Dojaja in Zhe, v Terminal Clubu Lab Doctors, v Klubu Monokel Lara & Jesusonecstasy, v Gala hali pa bodo predstavili novo kompilacijo spletne založbe Snif recs, ki letos praznuje 3. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti bodo nastopili DVMIR, Kanomotis, Simonok in Proove.

Angel Anx

Petek, 4. januar

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Vuka)

(22.00): Božidar Ljubljana: Dojaja & Zhe (DJ set)

(22.55): Terminal Club Ljubljana: Nye After (Lab Doctors)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Tiffanijeva novoletna terapija (DJ Marino)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Lara & Jesusonecstasy live! (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: SN3F Release Party (DVMIR, Kanomotis, Simonok, Proove)

(23.59): Moment Bar Ljubljana: After Efect (Levis, Lucca Loggia, Hayro Kurillo, Thomas)

Sobota, 5. januar

(21.00): KluBar Kranj: Tested House Music (Angel Anx, Stoxx, Mumyyn)

