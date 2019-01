Takle mamo

Na šesti iz cikla razstav "Takle mamo ... / So it has come to this..." se predstavlja Manuel Fabris

V TAM-TAMovi Ulični galeriji na Vegovi v Ljubljani bodo 8. januarja ob 17. uri odprli razstavo triptiha Manuela Fabrisa z naslovom Preskoki. Gre za šesto iz cikla razstav "Takle mamo ... / So it has come to this..." v organizaciji TAM-TAM ter Muzeja in galerij mesta Ljubljana. Kuratorki razstave: Ajda Kocutar in Lara Mejač.

Umetniško prakso Manuela Fabrisa zaznamuje želja po poenotenju navideznega nasprotja med digitalnim načinom dela kot natančnim, hladnim, in ročnim načinom, ki ga vidi kot neposrednega in spontanega. Njegov proces vključuje prenose podob iz slikarskega v digitalni medij in obratno.

Pri tem uporablja kolažiranje ter analogno in digitalno plastenje skicoznih podob. Skozi manipulacijo s slednjimi se njihova prvotna oblika postopoma izgublja, umetnik pa tako gradi kompleksnejša in abstraktnejša dela. Podobe pristanejo na plakatih, s tem pa se približajo svojemu prvotnemu uličnemu navdihu, ki ga Fabris najde v grafitih.

Manuel Fabris je študent podiplomskega študija slikarstva na ALUO v Ljubljani. Sodeloval je na več skupinskih razstavah; med njimi na ODD v Zelenici v Avtonomni tovarni Rog, Bridges: Nova slika v galeriji Lauba v Zagrebu, ALUO prehod: Papirologija v galeriji Equrna in Urban Playground v galeriji DobraVaga, kjer se je lani predstavil s samostojno razstavo UNTITLED.