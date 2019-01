REJVikend

V Channel Zero se vrača Traxman, pionir footwork glasbe, veteran čikaške geto house scene ter vrhunski DJ, ki pripravlja izid težko pričakovanega tretjega dela footwork serije ''Tha Mind Of Traxman Vol. 3''. Na svoji platformi, založbi TEKK DJ'z nudi prostor nadarjenim Dj-em in producentom z vsega sveta. V K4 bo potekala 20. izdaja Gibanice, na kateri bodo nastopili rezidenta Nitz in Lara H., Tzena, Perodinamika in Yurii, v Božidarju pa se bosta predstavila britanska DJ-ja Joy Orbison in Jon K.

Traxman

Petek, 11. januar

(20.00): Žmauc Ljubljana: Woo-D (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Maša)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Adamm (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson, Kobayashii; VJ: Maii)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Traxman (gosti: SunnySun, Terranigma, Bakto)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Mrzli dnevi, vroče noči (DJ Maj)

(23.00): K4 Ljubljana: Gibanica (Arena: Nitz & Lara H., Tzena. Bar: Perodinamika, Yurii. VJ: 5237)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Annarch & Noir (DJ set)

(23.59): Božidar Ljubljana: Joy Orbison b2b Jon K (DJ set)

Sobota, 12. januar

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Swaguljčica (Lil Ris, Tschimy, Borka, Cookie)

(23.00): K4 Ljubljana: Temnica (CNHN, Tritch, S.S.S)