Zbrali dovolj denarja, da posnamejo partizanski film

V Preboju bo v glavni vlogi komandanta Frante nastopil Domen Valič

Kampanja zbiranja sredstev za snemanje novega partizanskega filma Preboj preko spletne platforme za množično financiranje Adrifund se je uspešno zaključila. Kot je razvidno na spletni strani adrifund.com, so zbrali 12.900 evrov. Režiser in scenarist igrano-dokumentarnega filma o bitki na Menini planini je Dejan Babosek, ki je za časnik Večer povedal, da gre za razmeroma nizko vsoto, saj so se znotraj filmske ekipe dogovorili, da sodelujejo za zelo nizke honorarje oziroma brezplačno. "Ker smo vsi podporniki zveze. Če bi vse skupaj postavljali po nekih normalnih filmskih normativih, bi prišli v razpon od 100.000 do 150.000 evrov," je pojasnil režiser.

Preko Adrifunda so si sicer zastavili cilj zbrati 10.000 evrov, kar pomeni, da so zbrali več kot še enkrat toliko. Kot piše na omenjeni spletni strani, je film še vedno mogoče podpreti.

Scenarij je Babosek napisal po knjigi Past na Menini planini avtorja Franca Severja - Frante, takrat 22-letnega komandanta bitke na Menini planini, ki je potekala marca leta 1945. Takrat se je iz nemškega obroča, ki je štel 12.000 vojakov, z ukano rešilo 500 borcev.

Bitka na Menini planini je epopeja slovenskega partizanstva. Po pričevanju komandanta Frante je bila to najhujša visokogorska frontalna bitka med NOB, ki je trajala več ur, in je omogočila preboj partizanov proti svobodi.

Projekt nastaja v sodelovanju Baboskove produkcijske hiše Narayan in Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Prva faza projekta se je začela lani jeseni, ko so raziskali zgodovinske dogodke, izdelali scenarij in posneli intervjuje s preživelimi borci. V filmu namreč nastopajo še živeči borci bitke, ki so bili takrat stari med 16 in 22 let. Poleg Frante so to še kurir Franc Bera, radiotelegrafist Rudi Fajfer, šifrantka Valerija Skrinjar in mitraljezec Jože Strniša.

Igrane prizore bodo posneli februarja letos, v igranem delu bo Franto upodobil igralec Domen Valič. Premiera je predvidena za september.

